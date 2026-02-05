HR объяснила, почему россияне все чаще меняют работу

Частая смена рабочих мест становится массовым явлением и уже затрагивает не только поколение Z, но и сотрудников старшего возраста. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак, отметив, что многие работники быстро теряют интерес к должности или разочаровываются в рабочей среде.

По ее словам, соискатели нередко выбирают вакансии импульсивно, ориентируясь прежде всего на уровень зарплаты и формальные условия. Недостаточное понимание собственных целей и карьерной стратегии приводит к быстрому выгоранию и уходу с работы спустя несколько месяцев, иногда — с незавершенными задачами.