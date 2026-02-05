HR объяснила, почему россияне все чаще меняют работу
Частая смена рабочих мест становится массовым явлением и уже затрагивает не только поколение Z, но и сотрудников старшего возраста. Об этом «Газете.Ru» рассказала HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак, отметив, что многие работники быстро теряют интерес к должности или разочаровываются в рабочей среде.
По ее словам, соискатели нередко выбирают вакансии импульсивно, ориентируясь прежде всего на уровень зарплаты и формальные условия. Недостаточное понимание собственных целей и карьерной стратегии приводит к быстрому выгоранию и уходу с работы спустя несколько месяцев, иногда — с незавершенными задачами.
Дополнительным фактором стала цифровизация рынка труда. Упрощение процедур, включая переход на электронные трудовые книжки, снизило у части работников осознанное отношение к собственной карьерной истории. При этом социальные сети формируют искаженное представление о «быстром успехе», из-за чего реальная, длительная и системная работа вызывает разочарование.
Эксперт рекомендует заранее определять профессиональные цели, изучать работодателя и трезво оценивать формат занятости. При частой смене мест работы в резюме важно спокойно и нейтрально объяснять причины уходов и делать акцент на достигнутых результатах, что помогает выстраивать более устойчивую и долгосрочную карьеру, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- HR объяснила, почему россияне все чаще меняют работу
- «Без переписок, но помогает»: Как основатель Telegram сотрудничает с Россией
- Галанин объяснил, почему нельзя всегда делать то, что хочется
- Психолог предупредила о рисках работы в офисе открытого типа
- Грядет социальный взрыв? Кто спасет недострои «Самолета»
- США, Россия и Украина на второй встрече в Абу-Даби обсуждали условия мира
- Не хватает 50 млрд: Почему «Самолет» решил «взять на понт» государство
- Киев попросил у Варшавы самолеты вместо МиГ-29
- С обменом, но без мира: Как прошли переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
- Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище 9 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru