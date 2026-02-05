Слухи о сбоях интернета в Москве назвали необоснованными

Жители Москвы не столкнутся с ухудшением качества интернета из-за возможных перебоев в энергоснабжении дата-центров, заявил NEWS.ru IT-эксперт Алексей Курочкин. Так он прокомментировал сообщения о якобы учащающихся сбоях и возможном росте стоимости сетевых услуг на фоне перегрузок в энергосети.

По словам специалиста, дата-центры сами по себе не отвечают за функционирование интернета. Он пояснил, что такие объекты все чаще размещают за пределами столицы, где ниже затраты на электроэнергию, аренду и персонал. Поэтому утверждения о том, что в Москве интернет станет работать хуже или подорожает, эксперт назвал необоснованными.