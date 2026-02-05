Слухи о сбоях интернета в Москве назвали необоснованными
Жители Москвы не столкнутся с ухудшением качества интернета из-за возможных перебоев в энергоснабжении дата-центров, заявил NEWS.ru IT-эксперт Алексей Курочкин. Так он прокомментировал сообщения о якобы учащающихся сбоях и возможном росте стоимости сетевых услуг на фоне перегрузок в энергосети.
По словам специалиста, дата-центры сами по себе не отвечают за функционирование интернета. Он пояснил, что такие объекты все чаще размещают за пределами столицы, где ниже затраты на электроэнергию, аренду и персонал. Поэтому утверждения о том, что в Москве интернет станет работать хуже или подорожает, эксперт назвал необоснованными.
Курочкин отметил, что ключевые сайты и сервисы уже распределены между действующими дата-центрами, а интернет-инфраструктура не зависит от одного конкретного узла. Кроме того, по его оценке, энергоресурсы имеют достаточный запас мощности, чтобы избежать сбоев по этой причине.
Эксперт также добавил, что даже при отключении электроэнергии дата-центры оснащены несколькими линиями питания и резервными генераторами и способны работать на дизельном топливе в течение нескольких месяцев, передает «Радиоточка НСН».
