Без ограничений, но в масках: Эксперты об отмене карантинных мер
Глава Минздрава предположил, что полная отмена всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, может произойти не ранее февраля 2021 года.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничения, связанные с распространением пандемии коронавируса, окончательно могут быть сняты не ранее февраля 2021 года. В интервью Первому каналу министр отметил, что для полного выхода из режима ограничений необходима фармацевтическая защита от коронавируса и наличие антител у 50-60% населения. Все это позволит прервать цепь заражения, полагает Мурашко.
Ранее главный пульмонолог Миндздрава РФ Сергей Авдеев подчеркивал, что снятие ограничений не подразумевает под собой отказ от средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки. «Мы все понимаем, что снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя»,— заявлял он.
Подобной версии относительно сохранения масочного режима придерживается и вирусолог Анатолий Альштейн, который в эфире НСН объяснил, зачем всем носить медицинские маски в период пандемии коронавируса.
«У нас (в России – прим. НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало. Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путем, надо на пути поставить преграду – маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса», - напомнил специалист.
А вот депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что из режима ограничений нужно выходить более решительно — и в регионах, и в Москве.
«Речь обо всей России. Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения. Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - заявил он.
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