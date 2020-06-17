Без ограничений, но в масках: Эксперты об отмене карантинных мер

Ранее главный пульмонолог Миндздрава РФ Сергей Авдеев подчеркивал, что снятие ограничений не подразумевает под собой отказ от средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки. «Мы все понимаем, что снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя»,— заявлял он.

Подобной версии относительно сохранения масочного режима придерживается и вирусолог Анатолий Альштейн, который в эфире НСН объяснил, зачем всем носить медицинские маски в период пандемии коронавируса.

«У нас (в России – прим. НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало. Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путем, надо на пути поставить преграду – маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса», - напомнил специалист.

А вот депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что из режима ограничений нужно выходить более решительно — и в регионах, и в Москве.

«Речь обо всей России. Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения. Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер (ограничения – прим. НСН). С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное – люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», - заявил он.

