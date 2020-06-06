Вирусолог подтвердил актуальность рекомендаций ВОЗ о ношении масок

Вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН обратил внимание на то, что в России о необходимости всеобщего ношения медицинских масок во время пандемии COVID-19 специалисты говорили изначально. Однако эксперт не считает рекомендации ВОЗ запоздавшими, потому что распространение коронавируса продолжается.

«Рекомендации не бывают запоздавшими – эпидемия же продолжается. У нас (в России – прим. НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало. Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путем, надо на пути поставить преграду – маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса», - напомнил специалист.

Ранее дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова в эфире НСН объяснила, как сохранить кожу здоровой под медицинскими масками и перчатками.

«Необходимо создавать собственную защиту коже, которая в реальной жизни защищает нас от тех же грибков, то есть, повышать водно-липидный баланс кожи. Нужно использовать различные кремы для рук, которые увлажняют кожу, особенно с учетом того, что мы постоянно используем санитайзеры и моем руки. Поэтому я бы рядом с мылом для рук рекомендовала поставить на раковину и крем для рук», - заявила дерматолог.



