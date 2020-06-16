Инфекционист усомнился в усилении коронавируса в Пекине
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи в эфире НСН предложил не спешить с выводами о выявленном в китайской столице штамме.
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус может быть более заразным, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане. Как передает РИА «Новости», об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН предложил не спешить с выводами.
«Китайцы быстро взяли в карантин этот регион города, хотя он достаточно значительный. Заявление о высокой патогенности возбудителя – это серьезно. Давайте посмотрим, как будут развиваться события, чтобы не делать поспешные выводы. Хотя бы месяц подождем. Потому что вирус должен был ослабнуть, что мы наблюдаем в Москве. Не надо пугать людей попусту», - отметил инфекционист.
Он указал, что в России и так люди напуганы разговорами о второй волне коронавируса, которая, как считается, должна прийти осенью. «Но это не вторая волна, это, я считаю, будет обычная сезонная вспышка. Так же как у вируса гриппа. Мы же не говорим про первую-вторую волну, мы говорим про осенне-зимний период и весенний период заболеваемости», - заключил Зуев.
Ранее Виктор Зуев отметил медленный выход на плато по коронавирусу в России по сравнению с другими странами и объяснил его причины.
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