Путин встретится с Уиткоффом во второй половине дня 2 декабря

Как указал представитель Кремля, встреча состоится во второй половине дня. Песков не исключил заявления для прессы по итогам переговоров.

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф якобы намерен заявить Путину о готовности США признать контроль России над Крымом ради достижения мира на Украине, пишет «Свободная пресса».

