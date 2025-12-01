Путин встретится с Уиткоффом во второй половине дня 2 декабря
1 декабря 202512:37
Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 декабря. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как указал представитель Кремля, встреча состоится во второй половине дня. Песков не исключил заявления для прессы по итогам переговоров.
Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф якобы намерен заявить Путину о готовности США признать контроль России над Крымом ради достижения мира на Украине, пишет «Свободная пресса».
