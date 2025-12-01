Путин встретится с Уиткоффом во второй половине дня 2 декабря

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 декабря. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Госдуме назвали цель «слива» разговора Ушакова и Уиткоффа

Как указал представитель Кремля, встреча состоится во второй половине дня. Песков не исключил заявления для прессы по итогам переговоров.

Ранее СМИ сообщили, что Уиткофф якобы намерен заявить Путину о готовности США признать контроль России над Крымом ради достижения мира на Украине, пишет «Свободная пресса».

