Как уточнила собеседница НСН, особенно важно контролировать потребление соли накануне Нового года.

«Новый год, безусловно, будет ударом по организму, но есть свои фишки, как этого удара избежать. Существует правило столовой ложки. Со всего праздничного стола, включая тяжелые майонезные салаты, можно съесть по столовой ложке. В этом случае не будет калорийного, солевого удара, который обычно бывает после праздничного стола. Большая часть блюд на новогоднем столе соленая, потому важно соблюдать меру. За неделю или 10 дней до Нового да, можно перейти на низкосолевой рацион. Если выбирать продукты, которые не требуют досаливания, это поможет вывести излишки соли из организма. Ее избыток может спровоцировать у гипертоников повышение артериального давления. У сердечников это может спровоцировать нарушения ритма, тахикардию, проблемы с сердцем», - объяснила Белоусова.

Как сообщил «Радиоточке НСН» президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев, цены на икру к Новому году вырастут на 5-7%, потому купить ее стоит заранее.

