Ложками, а не баночками: Диетолог призвала не отказываться от икры
Икра – полезный продукт, но стоит ограничить ее употребление в пищу при гипертонии и атеросклерозе, рассказала НСН Анна Белоусова.
Людям, страдающим гипертонией и атеросклерозом, стоит ограничить употребление икры в пищу. Однако если этот продукт скорее деликатес, он вряд ли приведет к переизбытку соли в организме, объяснила НСН врач-диетолог Анна Белоусова.
«Любая икра готовится с добавлением соли. При гипертонии употребление соли рекомендуют ограничить. Также икра, как любой зародыш животного происхождения, богата холестерином, поэтому при гипертонии и атеросклерозе икра - деликатес. Съедать в день по баночке, безусловно, не полезно. Однако мало кто сегодня может себе это позволить. Для большинства икра находится в разряде деликатесных блюд. В этом случае можно за раз съесть и две чайные ложки, и даже бутерброд с двумя столовыми ложками. Ведь это происходит не каждый день. Если нет ограничений по соли, могут рекомендовать употребление икры в день по чайной ложке. Например, при нехватке витамина D. Любая икра полезна, поскольку природа вкладывает в зародыш максимум веществ, необходимых для развития. Классическая красная, черная и щучья икра имеет одинаковую питательную ценность. Единственное абсолютное противопоказание – аллергия на икру», - рассказала она.
Как уточнила собеседница НСН, особенно важно контролировать потребление соли накануне Нового года.
«Новый год, безусловно, будет ударом по организму, но есть свои фишки, как этого удара избежать. Существует правило столовой ложки. Со всего праздничного стола, включая тяжелые майонезные салаты, можно съесть по столовой ложке. В этом случае не будет калорийного, солевого удара, который обычно бывает после праздничного стола. Большая часть блюд на новогоднем столе соленая, потому важно соблюдать меру. За неделю или 10 дней до Нового да, можно перейти на низкосолевой рацион. Если выбирать продукты, которые не требуют досаливания, это поможет вывести излишки соли из организма. Ее избыток может спровоцировать у гипертоников повышение артериального давления. У сердечников это может спровоцировать нарушения ритма, тахикардию, проблемы с сердцем», - объяснила Белоусова.
Как сообщил «Радиоточке НСН» президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев, цены на икру к Новому году вырастут на 5-7%, потому купить ее стоит заранее.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru