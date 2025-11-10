Россиянам посоветовали покупать икру к Новому году уже сейчас
Икру к Новому году можно купить уже сейчас, так как цены к празднику вырастут на 5-7%, заявил НСН Виталий Корнев.
Цены на икру в этом году вырастут меньше, чем обычно, а красная рыба вообще не подорожает, заявил НСН президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.
К концу 2025 года в России ожидается рост цен на красную рыбу и икру. Согласно прогнозу доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Ильяшенко, стоимость деликатесов к новогодним праздникам увеличится на 5–7%. Эксперты отмечают парадоксальную ситуацию: несмотря на значительное увеличение объема вылова лососевых (на 43,7% к октябрю 2025 года), цены продолжают расти. Корнев объяснил, что сейчас происходит на рынке.
«У нас в этом году путина на 40% лучше, но если брать средние цифры за последние двадцать лет, она остается довольно низкой. Декабрь – это пик потребления икры. За декабрь россияне потребляют порядка 40% икры при расчете на годовое потребление. Поэтому в декабре мы всегда видим увеличение цены, обычно в диапазоне 10-15%. В этом году прогноз в 5-7%, что ниже обычного. По рыбе увеличение цены будет меньше, чем по икре. Я прогнозирую, что цены на красную рыбу останутся без изменений. По икре сильнее всего дорожает кета, потому что ее на рынке не так много, меньше всего подорожает горбуша», - рассказал он.
Корнев также дал советы по покупке деликатесов к празднику, отметив, что икру можно покупать уже сейчас.
«Охлажденные продукты от мороженых по качеству существенно отличаются. Поэтому не советую покупать рыбу заранее. Что касается икры, ее вы можете купить сейчас. Но она требует специальных условий хранения – минус 4- минус 6 градусов. В холодильнике температура обычно возле нуля градусов, но я думаю, что за полтора месяца с икрой ничего не случится. А красную рыбу советую покупать примерно 15 декабря, держать ее в морозильнике. Если рыба соленая или копченая, ее можно держать просто в холодильнике. После Нового года у нас в прошлом году цены на икру и рыбу откатились на 25%. Можем ждать какого-то спада и в этом году, потому что икра – это дань традициям, но в целом россияне переключаются на другие продукты», - отметил собеседник НСН.
При выборе красной икры лучше отдавать предпочтение вакуумным упаковкам, а черной — обязательной маркировке, сказал в эфире НСН основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
