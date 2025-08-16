В Саратовской области сгорело регистровое судно
В Саратовской области на Волге сгорело регистровое судно. Об этом сообщили в управлении региональной безопасности правительства области.
Согласно информации СК, на борту находились шесть пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал. Известно, что они высадились на берег в момент пожара.
Отмечается, что яхта «Мечта» загорелась на судовом ходу в Хвалынском районе примерно в 07:57 по местному времени (в 06:57 по Москве). По данным источника, судно получило значительные повреждения. В настоящий момент следователи устанавливают сумму ущерба и причины произошедшего.
Ранее RT сообщил, что в Рязанской области 18 августа объявили днем траура после взрыва на предприятии в Шиловском районе, в результате которого погибли более десяти человек, еще 130 пострадали.
