«Без доноров, но с клетками»: В РАН рассказали о российских разработках по борьбе с ВИЧ

Ранее СМИ сообщили, что жительницу Нью-Йорка вылечили от ВИЧ-инфекции с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Покровский подтвердил, что мутация, которая не дает человеку заразиться ВИЧ, действительно существует, в том числе среди населения России. По его словам, сейчас в мире под наблюдением по вылечиванию от этой болезни находятся еще несколько человек.

«Эта мутация довольно часто встречается у жителей северных районов России и Северной Европы. Такой ген имеет до 20%, но срабатывает только в том случае, если достался человеку одновременно и от мамы, и от папы. То есть примерно 1% жителей Северной Европы по крайней мере половым путем не заражаются ВИЧ-инфекцией», - объяснил он.

При этом академик считает, что такой метод лечения ВИЧ не будет применяться повсеместно.