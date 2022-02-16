«Без доноров, но с клетками»: В РАН рассказали о российских разработках по борьбе с ВИЧ

Академик Вадим Покровский обвинил коронавирус в замедлении исследований по ВИЧ в России, так как на первый уходят основные средства госбюджета. 


В России разрабатывают эффективный метод борьбы с ВИЧ-инфекцией с использованием клеток самих больных, но исследования финансируются мало. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

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Ранее СМИ сообщили, что жительницу Нью-Йорка вылечили от ВИЧ-инфекции с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Покровский подтвердил, что мутация, которая не дает человеку заразиться ВИЧ, действительно существует, в том числе среди населения России. По его словам, сейчас в мире под наблюдением по вылечиванию от этой болезни находятся еще несколько человек.

«Эта мутация довольно часто встречается у жителей северных районов России и Северной Европы. Такой ген имеет до 20%, но срабатывает только в том случае, если достался человеку одновременно и от мамы, и от папы. То есть примерно 1% жителей Северной Европы по крайней мере половым путем не заражаются ВИЧ-инфекцией», - объяснил он.

При этом академик считает, что такой метод лечения ВИЧ не будет применяться повсеместно.

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«В прошлом году в России было выявлено около 60 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Это примерно столько же, сколько в 2020. Пока ситуация продолжает ухудшаться, так как общее число людей, живущих с ВИЧ увеличивается. Поэтому для их лечения нужно будет привлекать больше лекарств и врачей. Из-за того, что в мире 40 миллионов людей инфицированы ВИЧ, метод пересадки стволовых клеток не получит широкого распространения. Поэтому сейчас в России разрабатывают другой метод: когда клетки пересаживаются не от специально подобранного донора, а берутся клетки самого больного человека, превращаются в клетки невосприимчивые к ВИЧ и пересаживаются обратно. Это более перспективная методика. Она будет достаточно дорогой, но исключает поиск донора, которого редко удается подобрать. Сейчас такой метод в России разрабатывается на животных», - рассказал он.

При этом доктор медицинских наук подчеркнул, что скорейшее применение этих технологий в России зависит от финансирования.

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«Сейчас есть проблемы с финансированием научных исследований по ВИЧ. Это связано с тем, что средства отвлекают на коронавирус и другие более актуальные программы. Поэтому понадобится еще несколько лет для того, чтобы можно было говорить о внедрении этого в практику. Конечно, много времени занимают и клинические испытания. На исследование обычно уходит до пяти лет», - заключил Покровский.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru заявил, что атака ковида на определенные клетки иммунной системы может привести к самой опасной мутации COVID-19, когда коронавирус скрещивается с клетками ВИЧ. По его словам, в таком случае, если вирус научится «выключать» иммунную систему, человек совершенно не сможет выздороветь.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияИсследованиеИнфекцияРАНВИЧ
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