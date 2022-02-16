«Без доноров, но с клетками»: В РАН рассказали о российских разработках по борьбе с ВИЧ
Академик Вадим Покровский обвинил коронавирус в замедлении исследований по ВИЧ в России, так как на первый уходят основные средства госбюджета.
В России разрабатывают эффективный метод борьбы с ВИЧ-инфекцией с использованием клеток самих больных, но исследования финансируются мало. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.
Ранее СМИ сообщили, что жительницу Нью-Йорка вылечили от ВИЧ-инфекции с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови. Покровский подтвердил, что мутация, которая не дает человеку заразиться ВИЧ, действительно существует, в том числе среди населения России. По его словам, сейчас в мире под наблюдением по вылечиванию от этой болезни находятся еще несколько человек.
«Эта мутация довольно часто встречается у жителей северных районов России и Северной Европы. Такой ген имеет до 20%, но срабатывает только в том случае, если достался человеку одновременно и от мамы, и от папы. То есть примерно 1% жителей Северной Европы по крайней мере половым путем не заражаются ВИЧ-инфекцией», - объяснил он.
При этом академик считает, что такой метод лечения ВИЧ не будет применяться повсеместно.
«В прошлом году в России было выявлено около 60 тысяч новых случаев заражения ВИЧ. Это примерно столько же, сколько в 2020. Пока ситуация продолжает ухудшаться, так как общее число людей, живущих с ВИЧ увеличивается. Поэтому для их лечения нужно будет привлекать больше лекарств и врачей. Из-за того, что в мире 40 миллионов людей инфицированы ВИЧ, метод пересадки стволовых клеток не получит широкого распространения. Поэтому сейчас в России разрабатывают другой метод: когда клетки пересаживаются не от специально подобранного донора, а берутся клетки самого больного человека, превращаются в клетки невосприимчивые к ВИЧ и пересаживаются обратно. Это более перспективная методика. Она будет достаточно дорогой, но исключает поиск донора, которого редко удается подобрать. Сейчас такой метод в России разрабатывается на животных», - рассказал он.
При этом доктор медицинских наук подчеркнул, что скорейшее применение этих технологий в России зависит от финансирования.
«Сейчас есть проблемы с финансированием научных исследований по ВИЧ. Это связано с тем, что средства отвлекают на коронавирус и другие более актуальные программы. Поэтому понадобится еще несколько лет для того, чтобы можно было говорить о внедрении этого в практику. Конечно, много времени занимают и клинические испытания. На исследование обычно уходит до пяти лет», - заключил Покровский.
Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Ura.ru заявил, что атака ковида на определенные клетки иммунной системы может привести к самой опасной мутации COVID-19, когда коронавирус скрещивается с клетками ВИЧ. По его словам, в таком случае, если вирус научится «выключать» иммунную систему, человек совершенно не сможет выздороветь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Бывших прокурора и зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взятках
- Зеленский поздравил украинцев с Днем единения
- Путин выступит на итоговой коллегии МВД 17 февраля
- Памфилова удивилась данным о доле россиян, убежденных в честности выборов
- Суд арестовал жителя Плесецка по подозрению в госизмене
- В ЕС рассказали о мерах на случай перебоев с поставками газа из России
- Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на ОИ в Пекине
- В России госпитализировали менее 20 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
- Ялтинский экономический форум вновь перенесли из-за коронавируса
- Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru