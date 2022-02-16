В России создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ

Ученые Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова создали первый отечественный электроимпедансный томограф (ЭИТ), который позволяет наблюдать за состоянием дыхательной системы пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-офис Центра управлениями проектами в промышленности.

Отмечается, что метод ЭИТ основан на анализе изменений распределения поля проводимости организма человека при прохождении через него электрического тока.

Доцент ЮРГПУ, кандидат технических наук Грайр Алексанян рассказал, что российские ученые создали аппаратно-программный комплекс ЭИТ легких человека, который предназначен для мониторинга респираторной поддержки пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации.