В России создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ

Ученые Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова создали первый отечественный электроимпедансный томограф (ЭИТ), который позволяет наблюдать за состоянием дыхательной системы пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-офис Центра управлениями проектами в промышленности.

Отмечается, что метод ЭИТ основан на анализе изменений распределения поля проводимости организма человека при прохождении через него электрического тока.

Доцент ЮРГПУ, кандидат технических наук Грайр Алексанян рассказал, что российские ученые создали аппаратно-программный комплекс ЭИТ легких человека, который предназначен для мониторинга респираторной поддержки пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

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По данным источника, преимущество ЭИТ заключается в его мобильности, высоком уровне безопасности, отсутствии неприятных ощущений при использовании, а также возможности оценки функции легких непосредственно у постели больного.

Ученые считают, что в рамках пандемии коронавируса очень важно отслеживать функциональное состояние легких человека особенно в пред- и послеоперационном периоде, в частности у больных, подключенных к искусственной вентиляции легких.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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