Депутат Останина призвала Журову не использовать детей в рекламе вакцинации

Дети видят своих ровесников в рекламе по вакцинации и хотят быть похожим на них, однако это неправильно и противозаконно, заявила депутат Нина Останина.

Детей не стоит использовать в рекламной кампании по вакцинации, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Уважаемая мною Светлана Журова, депутат, олимпийская чемпионка. И ее личная позиция заслуживает уважения и поддержки. Но когда она говорит, что ее ребенок просит и ждет, чтобы ему сделали хвакцину] - это неправильно. Или когда губернатор Свердловской области об этом говорит, вместо того, чтобы заботиться об укрепления авторитета делами, тоже говорит, что его дочь 17-летняя сама пришла, и это здорово. Не надо, чтобы дети представителей власти служили рекламой. У нас вообще использование детей в рекламе законом запрещено, а тут, получается, все можно. Когда я вижу на экранах телевидения 10-летнего обнаженного подростка, колют ему прививку - не надо этого делать, не надо совершать преступление. Психика подростковая - она другая. "Я тоже хочу быть таким, хочу быть похожим на дочь губернатора", - думает ребенок. Может быть, я преувеличиваю, но мне бы очень не хотелось, чтобы объектом в рекламе были дети. Мы еще раз говорим о том, что она носит добровольный характер, только с согласия родителей», - отметила она.

﻿Ранее Останина заявила, что Дима Билан попал в больницу с коронавирусом, так как стал жертвой пропаганды вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ВакцинаВакцинацияКоронавирусРеклама
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