«Мы потеряли всё». Организатор концертов о переносе шоу и безденежье

В марте прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о запрете массово-зрелищных мероприятий. Позже президент России Владимир Путин объявил о нерабочих днях по всей стране из-за пандемии COVID-19. Губернаторам было поручено на местах следить за ситуацией с новым вирусом и самим принимать решения о снятии режима изоляции и удаленной работы или нет.

В тот момент концертная индустрия временно прекратила свое существование, но на какой период, тогда никто не знал. Постепенно страны по всему миру начали объявлять о закрытии границ.

Спустя год границы для артистов все еще закрыты, рассказал НСН генеральный директор компании «Русский Шоу Центр», член правления Sav Entertainment, организатор гастролей и концертов иностранных артистов в России Владимир Зубицкий.

«Границы не открываются. Сейчас вылететь за рубеж можно, только имея гражданство той страны, в которую вылет, или вид на жительство, или медицинское направление, что вы летите на лечение, или наличие какой-то срочной и подтверждённой работы в той стране. Европа закрыта, даже между собственными странами. Америка закрыта», - отметил он.

Это первая из причин, почему концерты иностранных артистов продолжают переноситься. Правда, уже не на месяц, а на год вперед.

«Наш концерт группы Aerosmith официально перенесен на следующий год. Все билеты действительны. Вчера мы объявили о переносе Эрика Клэптона, это тоже уже официально объявлено, что он переносится на 2022 год. Такая же ситуация будет с концертом группы Green Day. И это не только у нас - у всех наших коллег и партнеров, конкурентов такая же ситуация: все переносится на 2022 год», - продолжил Зубицкий.

По предположениям Зубицкого, туровых концертов западных звезд в России в ближайшее время ждать не приходится. Если выступления и будут, то, как говорят профессионалы, «в один приезд», то есть выступления на фестивалях. И тоже с условием, «если опен-эйры разрешат».

«На сегодняшний день есть возможность проводить концерты только при 50% заполняемости зала. А с фан-зонами вообще непонятная история, вообще нет никакого разъяснения. Представляете, на фестивале не будет фан-зоны? Это значит – нет фестиваля», - рассказывает Зубицкий.

Уже год организаторы концертов и фестивалей живут в условиях ограничений рабочей деятельности, а то и вовсе не могут работать.

«Мы живем на своей «подушке», она у нас практически заканчивается, очень сложно. Маленькие компании - кто-то обанкротился. В нашей индустрии получается, что все друг другу должны: у нас были оплачены площадки, реклама, гонорары артистов и так далее. Артисты концерты не отменяют, они их переносят, но деньги-то мы взяли у зрителей и фанатов и поклонников», - сказал собеседник НСН.

К слову, перенос концерта для организатора значит, что уже отправленную артисту предоплату его выступления не вернуть.

В ситуации, когда все друг другу должны, организаторы и билетные операторы смогли объединиться в ассоциацию, которая взяла на себя роль переговорщика с государством.