«Мы потеряли всё». Организатор концертов о переносе шоу и безденежье
Генеральный директор компании «Русский Шоу Центр» рассказал НСН о том, как индустрия выбивала себе деньги для того, чтобы просто выжить в пандемию.
В марте прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о запрете массово-зрелищных мероприятий. Позже президент России Владимир Путин объявил о нерабочих днях по всей стране из-за пандемии COVID-19. Губернаторам было поручено на местах следить за ситуацией с новым вирусом и самим принимать решения о снятии режима изоляции и удаленной работы или нет.
В тот момент концертная индустрия временно прекратила свое существование, но на какой период, тогда никто не знал. Постепенно страны по всему миру начали объявлять о закрытии границ.
Спустя год границы для артистов все еще закрыты, рассказал НСН генеральный директор компании «Русский Шоу Центр», член правления Sav Entertainment, организатор гастролей и концертов иностранных артистов в России Владимир Зубицкий.
«Границы не открываются. Сейчас вылететь за рубеж можно, только имея гражданство той страны, в которую вылет, или вид на жительство, или медицинское направление, что вы летите на лечение, или наличие какой-то срочной и подтверждённой работы в той стране. Европа закрыта, даже между собственными странами. Америка закрыта», - отметил он.
Это первая из причин, почему концерты иностранных артистов продолжают переноситься. Правда, уже не на месяц, а на год вперед.
«Наш концерт группы Aerosmith официально перенесен на следующий год. Все билеты действительны. Вчера мы объявили о переносе Эрика Клэптона, это тоже уже официально объявлено, что он переносится на 2022 год. Такая же ситуация будет с концертом группы Green Day. И это не только у нас - у всех наших коллег и партнеров, конкурентов такая же ситуация: все переносится на 2022 год», - продолжил Зубицкий.
По предположениям Зубицкого, туровых концертов западных звезд в России в ближайшее время ждать не приходится. Если выступления и будут, то, как говорят профессионалы, «в один приезд», то есть выступления на фестивалях. И тоже с условием, «если опен-эйры разрешат».
«На сегодняшний день есть возможность проводить концерты только при 50% заполняемости зала. А с фан-зонами вообще непонятная история, вообще нет никакого разъяснения. Представляете, на фестивале не будет фан-зоны? Это значит – нет фестиваля», - рассказывает Зубицкий.
Уже год организаторы концертов и фестивалей живут в условиях ограничений рабочей деятельности, а то и вовсе не могут работать.
«Мы живем на своей «подушке», она у нас практически заканчивается, очень сложно. Маленькие компании - кто-то обанкротился. В нашей индустрии получается, что все друг другу должны: у нас были оплачены площадки, реклама, гонорары артистов и так далее. Артисты концерты не отменяют, они их переносят, но деньги-то мы взяли у зрителей и фанатов и поклонников», - сказал собеседник НСН.
К слову, перенос концерта для организатора значит, что уже отправленную артисту предоплату его выступления не вернуть.
В ситуации, когда все друг другу должны, организаторы и билетные операторы смогли объединиться в ассоциацию, которая взяла на себя роль переговорщика с государством.
«Мы создали Ассоциацию концертных театральных билетных организаций. Эта ассоциация пролоббировала два постановления, связанных с продажей билетов: на отмененные концерты мы можем билеты возвращать сроком до 6 месяцев, на перенесённые концерты мы не выдаем билеты и не возвращаем деньги. Эти постановления правительства нам помогли, это большая помощь. В принципе, кроме небольшой помощи по минимальному окладу ( 12 130 рублей – МРОТ, прим. НСН) на 2 месяца, государство нам не помогло. Сейчас мы находимся в диалоге, возможно, нам чем-то помогут. Но пока все в воздухе. Поэтому тяжело», - рассказывает Зубицкий.
Сейчас, по словам организатора концертов, Ассоциация концертных театральных билетных организаций направила куратору сферы культуры в правительстве Татьяне Голиковой письмо, в котором просит помочь концертной отрасли. Речь идет, конечно, о деньгах.
«Нам больше ничего не нужно, чтобы мы как-то могли выживать. То, что нам предлагают сейчас: берите кредиты. А как брать кредит? Кредит с процентами, а у нас нет оборотных денег, например. И вот сейчас мы ждем ответа от государства. Это несколько миллиардов рублей. Но это небольшие деньги», - поделился собеседник агентства.
Сколько денег потеряла индустрия, оценить сложно, но удалось хотя бы избежать массовых банкротств, заметил он.
«Представьте себе, мы потеряли все. И если бы не постановление о билетах, то мы бы все обанкротились, и была бы страшная смута. Люди же требуют вернуть деньги за билет, а где их брать? Представьте себе: 18 миллионов человек не получат назад продукт. Что бы это было?», - заключил Зубицкий.
Он также добавил, что еще несколько месяцев назад участники концертной индустрии не видели света в конце тоннеля. Сейчас он появился, хотя еще очень слабый. Организаторы концертов, фестивалей, туров артистов ждут разрешения для начала своей работы, а для этого нужно отменить действующие ограничения на заполняемость залов и открыть границы.
Ранее барам и ночным клубам было разрешено работать в своем привычном формате без ограничений по времени.
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