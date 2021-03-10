Дайте подышать! Иммнуолог призвал отменить маски к лету
Врач Владислав Жемчугов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что москвичам не следует снимать маски в марте, а вот к лету необходимости в масочном режиме уже не будет.
Масочный режим в столичном транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий в Москве могут остаться в силе даже летом, после отмены большинства ограничений, заявил мэр Сергей Собянин. Решение о снятии ограничений будут принимать, исходя из темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета, объяснил он.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил надежду, что москвичи снимут маски к лету.
«Все меры должны иметь обоснование. Масочный режим предохраняет от заражения большое количество людей. В Москве людей, способных заразиться, все меньше и меньше. Чтобы понять, сколько людей заражается бессимптомно, нужно количество выявленных заболевших умножить на 10, об этом часто забывают при вычислении иммунной прослойки. К маю или концу мая, думаю, не будет смысла сохранять ограничения, их отмена будет способствовать ускоренному знакомству населения с вирусом и естественному завершению эпидемии», - заявил он.
При этом, по мнению собеседника НСН, с вакцинацией россиян из групп риск следует поспешить.
«Тех, кто подвержен тяжелым формам болезни, нужно срочно вакцинировать. Тогда у нас не будет риска увеличить количество именно погибших. Первая половина третьей фазы клинических исследований вакцины "Гамковидвак" показала, что она защищает на 100% от тяжелых форм. Летом никто не будет пользоваться масками, это факт. Людям надо отдохнуть и набраться сил. Отдых должен быть полноценным перед осенним сезоном простуд. На улице, открытых стадионах, по-моему, давно уже нужно проводить массовые мероприятия без ограничений. А в общественном транспорте включать вентиляцию, чтобы удалять вирусы, снижая их концентрацию. И в спортзалах нужно на полную мощность включать вентиляцию. Но март точно нужно потерпеть с отменой масок, чтобы не вызвать вспышку забытых ОРВИ и гриппа», - отметил он.
член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил в эфире НСН, что масочный режим в стране раньше сентября отменен не будет, несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом в стране.
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