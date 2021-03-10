Дайте подышать! Иммнуолог призвал отменить маски к лету

При этом, по мнению собеседника НСН, с вакцинацией россиян из групп риск следует поспешить.

«Тех, кто подвержен тяжелым формам болезни, нужно срочно вакцинировать. Тогда у нас не будет риска увеличить количество именно погибших. Первая половина третьей фазы клинических исследований вакцины "Гамковидвак" показала, что она защищает на 100% от тяжелых форм. Летом никто не будет пользоваться масками, это факт. Людям надо отдохнуть и набраться сил. Отдых должен быть полноценным перед осенним сезоном простуд. На улице, открытых стадионах, по-моему, давно уже нужно проводить массовые мероприятия без ограничений. А в общественном транспорте включать вентиляцию, чтобы удалять вирусы, снижая их концентрацию. И в спортзалах нужно на полную мощность включать вентиляцию. Но март точно нужно потерпеть с отменой масок, чтобы не вызвать вспышку забытых ОРВИ и гриппа», - отметил он.

член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил в эфире НСН, что масочный режим в стране раньше сентября отменен не будет, несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом в стране.

