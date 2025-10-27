«Социальные выплаты у нас не считаются доходами и не подлежат взысканию, поскольку они выплачиваются в связи с наличием у гражданина определенного статуса. Например, речь идет об инвалидности, пособии по беременности и родам, выплатам по рождению ребенка, по уходу за ним. Получаемые алименты также не подлежат взысканию по долгам. В законе об исполнительном производстве есть перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, в том числе, без обращения в суд», - уточнила эксперт.

Людмила Айвар прогнозирует, что нарушений порядка взыскания налоговой задолженности не удастся избежать, хотя они не будут носить массового характера.

«Особенно это возможно на начальном этапе. Тут может включаться человеческий фактор, ведь нужно будет проверить откуда пришли деньги. Хотя, в банках все это фиксируется, процедура должна четко работать. Взыскание можно будет оспорить либо непосредственно через орган, который его осуществляет, в данном случае, это налоговая инспекция, либо в судебном порядке. Однако самое лучшее - самостоятельно заплатить свои долги», - подчеркнула заслуженный адвокат России.