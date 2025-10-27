Как будет происходить автоматическое списание долгов по налогам
Новый порядок погашения налоговой задолженности граждан не затрагивает социальные выплаты, поскольку они не считаются доходами, заявила НСН заслуженный адвокат РФ Людмила Айвар.
Налоговая инспекция не сможет автоматически списывать с банковских карт социальные выплаты и пособия, несмотря на вступление в силу соответствующих новых правил при возникновении задолженности, пояснила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Федеральная налоговая служба предупредила о вступлении в силу с 1 ноября 2025 года нового порядка учета и погашения задолженности физических лиц. Согласно вступившему в силу федеральному закону, ФНС сможет взыскивать долги по налогам у физических лиц без обращения в суд. Задолженность будет автоматически списываться с банковских карт. Новый механизм охватывает все налоги, которые граждане рассчитывают и платят самостоятельно.
«Социальные выплаты у нас не считаются доходами и не подлежат взысканию, поскольку они выплачиваются в связи с наличием у гражданина определенного статуса. Например, речь идет об инвалидности, пособии по беременности и родам, выплатам по рождению ребенка, по уходу за ним. Получаемые алименты также не подлежат взысканию по долгам. В законе об исполнительном производстве есть перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, в том числе, без обращения в суд», - уточнила эксперт.
Людмила Айвар прогнозирует, что нарушений порядка взыскания налоговой задолженности не удастся избежать, хотя они не будут носить массового характера.
«Особенно это возможно на начальном этапе. Тут может включаться человеческий фактор, ведь нужно будет проверить откуда пришли деньги. Хотя, в банках все это фиксируется, процедура должна четко работать. Взыскание можно будет оспорить либо непосредственно через орган, который его осуществляет, в данном случае, это налоговая инспекция, либо в судебном порядке. Однако самое лучшее - самостоятельно заплатить свои долги», - подчеркнула заслуженный адвокат России.
Согласно разъяснению ФНС, процедура взыскания будет осуществляться поэтапно. Сначала налогоплательщику направят официальное требование об уплате долга. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уведомление будет сделано через портал «Госуслуги». После этого у гражданина будет 30 дней для добровольной оплаты или направления возражений. В течение этого срока принудительные меры не будут применяться.
Далее налоговая служба получит право заблокировать счета до полного погашения долга. Если этой меры окажется недостаточно, ФНС вынесет решение о взыскании задолженности в одностороннем порядке. Именно с этого момента средства будут списываться с расчетных счетов и электронных кошельков без решения суда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четверо обвиняемых в нападении на футболиста «Зенита» Мостового признали вину
- Тяжелый люкс и Америка: Volkswagen AG дали совет, как спасти бренды и бизнес
- Как будет происходить автоматическое списание долгов по налогам
- Маркетплейсы призвали не спешить с покупкой искусственных елей
- Собянин: В честь Дня народного единства парковка в Москве будет бесплатной
- «Краткосрочный тренд»: Кто победит в битве Чебурашки и Лабубу
- Россиян призвали отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября
- Сказка по канону: Почему «Горыныч» обошел «Алису» по сборам
- В МИД РФ заявили об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
- Один из последователей блогера Алекса Лесли получил 1,5 года колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru