«Насмехаются!»: Инфекционист Малышев призвал принуждать антиваксеров к прививкам

Убеждать их по-хорошему бесполезно, уверен он.


Непривившихся граждан надо ограничить от работы с другими людьми. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

Ранее доктор психологических наук, завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии Российской академии наук (РАН) Тимофей Нестик заявил, что грамотная организация прививочной кампании, демонстрация позитивных сюжетов в СМИ и гарантия диагностики после вакцинации помогут переубедить антипрививочников. Малышев же считает, что необходимо делать вакцинацию обязательной.

«Дельту уже проглядели»: Россия готовится к встрече с омикрон-штаммом COVID-19
«С самого начала у нас было определено около 40% активных антиваксеров. То есть убеждения здесь не срабатывают, поэтому надо принуждать. Необходимо вводить более жесткие меры, потому что мы видим, что антиваксеры просто насмехаются, ерничают. Убеждать их – дело совершенно бесполезное», - заметил он.

При этом Малышев заявил, что «вакцинация должна быть обязательной».

«Если человек не вакцинируется, у него будут определенные ограничения. Например, если он работает с большим потоком людей, то он может и сам заразиться, и других заразить. Это касается людей почти всех сфер деятельности, за исключением, может быть, тех, кто работает на дому. Но все равно все люди, так или иначе, контактируют, поэтому невакцинировавшиеся являются в той или иной степени носителями инфекции. То есть их не надо допускать, по крайней мере, до работы с людьми», - заключил он.
Переболевшие под ударом: Омикрон-штамм COVID-19 отозвался головной болью по всему миру

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что излишняя свобода в вопросе вакцинации от коронавируса и борьбы с ним привела к потере десятков тысяч человеческих жизней в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры