«Насмехаются!»: Инфекционист Малышев призвал принуждать антиваксеров к прививкам

Непривившихся граждан надо ограничить от работы с другими людьми. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

Ранее доктор психологических наук, завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии Российской академии наук (РАН) Тимофей Нестик заявил, что грамотная организация прививочной кампании, демонстрация позитивных сюжетов в СМИ и гарантия диагностики после вакцинации помогут переубедить антипрививочников. Малышев же считает, что необходимо делать вакцинацию обязательной.