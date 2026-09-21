Глава Минфина Силуанов назвал непростым проект федерального бюджета на три года Явка на выборах депутатов Госдумы стала одной из самых высоких Путин ввел временное управление активами корпорации Aptar в РФ Скорость интернета в рамках 5G стала доступна всем абонентам МегаФона Представитель МВД Волк выступит в Гала-шоу «Имена России» в Кремле