Банки предупредили, что заемщики станут чаще получать отказ в кредите
Сокращение лимитов по кредитам, растущая просрочка и низкая доступность займов — ключевые болевые точки российского кредитного рынка, сказал НСН Гарегин Тосунян.
С октября 2026 года получить кредит станет еще сложнее: лимиты на выдачу займов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой сократят, а доля просроченных кредитов уже превысила 13%, заявил в пресс-центре НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
«Кредиты по самим процентным ставкам недостаточно доступны. Более того, с 1 октября 2026 года лимиты по большинству кредитов будут сокращены для заемщиков, которые имеют долговую нагрузку выше 50%. Лимиты сократят с 18% до 15%, чтобы у банка не было много таких заемщиков. Сокращение лимитов на выдачу кредитов невольно будет приводить к тому, что заемщики будут еще чаще сталкиваться с отказами. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней довольно высока. Это очень серьезная проблема. Она сегодня уже свыше 13%», – сказал собеседник НСН.
Ранее экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов сказал НСН, что банки выдают кредитные карты не с надеждой на то, что их владельцы буду сталкиваться с просрочками и платить проценты.
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