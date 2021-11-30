«Время выживать!» Мясников обвинил власти в повышенной смертности от COVID-19

Излишняя свобода в вопросе вакцинации от коронавируса и борьбы с ним в России привела к потере десятков тысяч человеческих жизней, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России не будут штрафовать за отказ от вакцинации. При этом подобные меры разрабатывают правительства Австрии и Греции.