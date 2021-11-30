«Время выживать!» Мясников обвинил власти в повышенной смертности от COVID-19

Государство и население должны готовиться к кардинальным мерам в борьбе с новыми мутациями коронавируса, уверен доктор Мясников.

Излишняя свобода в вопросе вакцинации от коронавируса и борьбы с ним в России привела к потере десятков тысяч человеческих жизней, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России не будут штрафовать за отказ от вакцинации. При этом подобные меры разрабатывают правительства Австрии и Греции.

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«Самое главное право человека – право его на жизнь. Я вижу, что ситуация поворачивается в ту сторону, что нам либеральничать – ну сколько еще осталось? Мы вот пролиберальничали в прошлую волну, а в эту потеряли 30 тысяч жизней. Пролиберальничаем опять, потеряем намного больше, если штамм "омикрон" такой, как нам говорят. И так-то вакцины при нем действуют с половинным успехом. Поэтому время либеральничать, наверное, прошло, сейчас время выживать в условиях новых мутаций. Будут еще следующие мутации. Надо как-то с этим решать, и решать кардинально. Наполовину беременных не бывает», - подчеркнул врач.

Ранее член комитета Совета федераций по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что принудительная вакцинация в России приведёт к негативным последствиям.

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Фото: facebook.com/drmyasnikov
ТЕГИ:ВакцинаВакцинацияВрачиКоронавирусАлександр Мясников
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