«Все, что происходит в Российской кинологической федерации, прозрачно, у них прекрасная база данных, все заводчики предоставляют информацию. Распознать черного заводчика не так уж сложно. В первую очередь, это отсутствие каких-либо документов на щенка. При планировании рождения щенка существует определенная процедура. Во-первых, это аттестация производителя как породника, то, что мы называем выставкой собак, когда собаку оценивают. Во-вторых, у большинства групп пород есть нормативы по испытанию рабочих качеств – охотничьи и служебные породы. У таких пород должны быть дипломы по испытанию. Только после этого создается план вязок в том или ином клубе, далее происходит вязка, составляется акт, событие фиксируется», - отметил он.

Также он подчеркнул, что специалисты проверяют только официально оформленных щенков, в остальных случаях никто не дает гарантий.

«На момент рождения щенков приезжает специалист и осматривает, проверяет щенков. На основании этого щенку выписывается метрика о происхождении, которая и выдается владельцу в будущем. Владелец меняет эту метрику на родословную. У заводчика все эти акты должны быть на руках, а также щенячья карточка с реквизитами Российской кинологической федерации, также у нас есть Союз кинологических организаций России. Все остальные организации, клубы – это все неофициальные истории. Если человек собирается приобрести собаку, лучше обращаться к специалистам», - заключил собеседник НСН.

Нелегальные заводчики животных влияют на число бездомных собак, обманывают покупателей на сотни тысяч рублей, необходимо в ближайшее время принять закон об их ответственности, заявил НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

