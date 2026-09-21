Щенячий патруль: Как не нарваться на «черного» заводчика при выборе собаки
Константин Карапетьянц заявил НСН, что у заводчика должен быть целый пакет документов, которые фиксируют данные о щенке в разные периоды.
Если заводчик продает щенков без документов, никто не может гарантировать породу собаки, свойства и здоровье, заявил НСН ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
Серый рынок «разведенцев», которые работают вне реестра Российской кинологической федерации (РКФ), пока значительно больше белого, и на нем много недобросовестных бизнесменов, которые плохо ухаживают за питомцами и обманывают покупателей. В Госдуме при поддержке правительства уже разработали законопроект, который мог бы решить проблему, но за год документ не дошел даже до первого чтения, пишут «Известия». Карапетьянц отметил, что «белый» рынок достаточно понятный и широкий, чтобы не стать жертвой мошенников.
«Все, что происходит в Российской кинологической федерации, прозрачно, у них прекрасная база данных, все заводчики предоставляют информацию. Распознать черного заводчика не так уж сложно. В первую очередь, это отсутствие каких-либо документов на щенка. При планировании рождения щенка существует определенная процедура. Во-первых, это аттестация производителя как породника, то, что мы называем выставкой собак, когда собаку оценивают. Во-вторых, у большинства групп пород есть нормативы по испытанию рабочих качеств – охотничьи и служебные породы. У таких пород должны быть дипломы по испытанию. Только после этого создается план вязок в том или ином клубе, далее происходит вязка, составляется акт, событие фиксируется», - отметил он.
Также он подчеркнул, что специалисты проверяют только официально оформленных щенков, в остальных случаях никто не дает гарантий.
«На момент рождения щенков приезжает специалист и осматривает, проверяет щенков. На основании этого щенку выписывается метрика о происхождении, которая и выдается владельцу в будущем. Владелец меняет эту метрику на родословную. У заводчика все эти акты должны быть на руках, а также щенячья карточка с реквизитами Российской кинологической федерации, также у нас есть Союз кинологических организаций России. Все остальные организации, клубы – это все неофициальные истории. Если человек собирается приобрести собаку, лучше обращаться к специалистам», - заключил собеседник НСН.
Нелегальные заводчики животных влияют на число бездомных собак, обманывают покупателей на сотни тысяч рублей, необходимо в ближайшее время принять закон об их ответственности, заявил НСН заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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