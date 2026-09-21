«Жирные коты!»: Калашников обвинил банки в нежелании давать мелкие кредиты
Сергей Калашников заявил НСН, что уход банков из сегмента малых займов спровоцировал появление МФО и черного рынка, а Гарегин Тосунян увидел причину в монополизации банковской сферы.
Экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявил в пресс-центре НСН, что корень проблемы роста микрофинансовых организаций и черных кредиторов – в нежелании банков работать с небольшими займами.
«Я считаю, что корень зла и черных кредиторов, и микрофинансовых организаций в том, что банки стали "жирными котами" и не хотят заниматься мелкими кредитами под мелкие обязательства. Это чисто банковская деятельность, но из-за того, что наши банки не хотят заниматься "мелочью", а хотят работать только с крупными суммами, у нас и родилось такое уродливое явление, как микрофинансовые организации, а за ними пошел и черный рынок. Я считаю, что в данном случае нужно заставить банки заниматься своей прямой деятельностью, которая заключается в том, чтобы финансировать людей в случае нужды, а не делать это настолько недоступным для человека, что он вынужден идти в подворотню, чтобы брать там кредит под дикие проценты», – сказал собеседник НСН.
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, в свою очередь, посетовал на монополизацию банковской сферы.
«Я соглашусь, что претензии к банкам были, есть и будут всегда. То, что банки ассоциируются с "жирными котами", имеет под собой в чем‑то основу, но я хочу заметить, что банки банкам рознь. Есть огромное количество банков, которые достаточно клиентоориентированы и с удовольствием занимаются кредитованием на очень хорошем уровне. Другое дело, что их все больше оттесняют от этого бизнеса. Монополисты подмяли под себя 90% этого рынка. Они действительно не опускаются до уровня совсем уж мелких операций. Но адресовать этот упрек всей банковской системе не совсем справедливо», – добавил Тосунян.
Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков заявил в пресс-центре НСН, что высокие процентные ставки, ужесточение требований банков и сложности с доходным инвестированием вместе создают питательную среду для чёрного кредитования.
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