В Москве открыли памятник Юрию Лужкову

В церемонии приняли участие вдова Лужкова Елена Батурина, глава Мосгордумы Алексей Шапошников, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Также присутствовал автор памятника, скульптор Салават Щербаков. Он рассказал, что фигура экс-мэра изображена с протянутой рукой, которую посетители при желании могут пожать.

«Мы договорились, что это будет добрый московский памятник, без пафоса, потому что таким был Юрий Михайлович Лужков — добрым, московским и без пафоса», — отметила Батурина.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился провести в 2026 году мероприятия по случаю 90-летия Лужкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

