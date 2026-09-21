В Москве открыли памятник Юрию Лужкову
Памятник Юрию Лужкову был торжественно открыт в Большом Сухаревском переулке. Как пишет RT, это произошло в день 90-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы.
В церемонии приняли участие вдова Лужкова Елена Батурина, глава Мосгордумы Алексей Шапошников, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
Также присутствовал автор памятника, скульптор Салават Щербаков. Он рассказал, что фигура экс-мэра изображена с протянутой рукой, которую посетители при желании могут пожать.
«Мы договорились, что это будет добрый московский памятник, без пафоса, потому что таким был Юрий Михайлович Лужков — добрым, московским и без пафоса», — отметила Батурина.
Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился провести в 2026 году мероприятия по случаю 90-летия Лужкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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