Россиянам объяснили, как беспорядок в квартире влияет на психику

Беспорядок в квартире может привести к развитию когнитивной перегрузки. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Александра Миллер.

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Она пояснила, что человеческому мозгу приходиться тратить вещи значительное количество энергии, когда он фокусируется на немытой посуде, горах бумаг и разбросанных вещах.

«Мозг постоянно обрабатывает: «Это надо убрать, это надо разобрать, это я потом». И это «потом» висит гирей на подсознании. Это называется когнитивная перегрузка», — сказала эксперт.

Миллер добавила, что первым шагом к улучшению состояния может стать уборка даже одного угла или одной полки.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила «Радиоточке НСН», что крупные корпорации могут штрафовать своих работников за захламлённое рабочее место.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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