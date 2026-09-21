Россиянам объяснили, как беспорядок в квартире влияет на психику

Она пояснила, что человеческому мозгу приходиться тратить вещи значительное количество энергии, когда он фокусируется на немытой посуде, горах бумаг и разбросанных вещах.

«Мозг постоянно обрабатывает: «Это надо убрать, это надо разобрать, это я потом». И это «потом» висит гирей на подсознании. Это называется когнитивная перегрузка», — сказала эксперт.

Миллер добавила, что первым шагом к улучшению состояния может стать уборка даже одного угла или одной полки.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила «Радиоточке НСН», что крупные корпорации могут штрафовать своих работников за захламлённое рабочее место.

