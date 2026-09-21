Россиянам объяснили, как беспорядок в квартире влияет на психику
Беспорядок в квартире может привести к развитию когнитивной перегрузки. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Александра Миллер.
Она пояснила, что человеческому мозгу приходиться тратить вещи значительное количество энергии, когда он фокусируется на немытой посуде, горах бумаг и разбросанных вещах.
«Мозг постоянно обрабатывает: «Это надо убрать, это надо разобрать, это я потом». И это «потом» висит гирей на подсознании. Это называется когнитивная перегрузка», — сказала эксперт.
Миллер добавила, что первым шагом к улучшению состояния может стать уборка даже одного угла или одной полки.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила «Радиоточке НСН», что крупные корпорации могут штрафовать своих работников за захламлённое рабочее место.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Книга Симоньян вышла на первое место в рейтинге продаж Московского дома книги
- Россиянам рассказали о значении долгого взгляда кошки в глаза
- Всегда на связи: В чем секрет «живучести» кнопочных телефонов
- Песков отверг заявления Марин Ле Пен об «угрозах» со стороны России
- Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации «Лавра» Евгения Водолазкина
- В России заявили о неготовности общества к включению CS в школьную программу
- В России призвали ужесточить требования к содержанию домашних животных
- Экономисты поспорили, что ждет банковскую систему России осенью
- «Уголовка» или штраф? Как хотят наказывать за оскорбление разведенных с детьми
- Силуанов назвал задачи обороны приоритетом бюджета на 2027-2029 годы