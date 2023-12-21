Мизулина призвала объявить бойкот участникам голой вечеринки Ивлеевой
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале осудила голую вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой.
По ее словам, проводить такие мероприятия, пока российские военные гибнут на СВО - цинично. Мизулина назвала реакцию общественных организаций оправданной и призвала на государственном уровне объявлять бойкот тем, кто принимает участие в подобном.
«Такие тусовки - выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство. Причем, самое страшное, что видимо организаторам непонятно, что не так», - написала глава Лиги безопасного интернета.
Ранее СМИ сообщали о том, что общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить блогера Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Поводом послужила вечеринка в московском клубе «Мутабор» с голым дресс-кодом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мизулина призвала объявить бойкот участникам голой вечеринки Ивлеевой
- Лукашенко заявил, что у него пропал голос
- СМИ: Новым послом Италии в России впервые станет женщина
- Испания закупила рекордный объем российского зерна за 11 лет
- Один человек был ранен при обстреле ВСУ брянского села Сопычи
- Верховная Рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны
- За три года в России закрылась каждая десятая компания по производству яиц и птицы
- Путин по видеосвязи открыл новую скоростную федеральную автотрассу «Восток»
- Запущенный с Плесецка военный спутник вышел на целевую орбиту
- Герасимов заявил, что за полгода потери ВСУ составили 160 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru