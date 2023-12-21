Мизулина призвала объявить бойкот участникам голой вечеринки Ивлеевой

По ее словам, проводить такие мероприятия, пока российские военные гибнут на СВО - цинично. Мизулина назвала реакцию общественных организаций оправданной и призвала на государственном уровне объявлять бойкот тем, кто принимает участие в подобном.

«Такие тусовки - выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство. Причем, самое страшное, что видимо организаторам непонятно, что не так», - написала глава Лиги безопасного интернета.

Ранее СМИ сообщали о том, что общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить блогера Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Поводом послужила вечеринка в московском клубе «Мутабор» с голым дресс-кодом, передает «Радиоточка НСН».

