СМИ: Блогера Ивлееву призвали проверить на пропаганду ЛГБТ из-за голой вечеринки
Представители общественных организаций «Зов народа» и «Федеральный проект по безопасности и борьбе» с коррупцией (ФПБК) обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить блогера Анастасию Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), пишет Telegram-канал Shot.
Общественники назвали вечеринку в московском клубе «Мутабор» с голым дресс-кодом чертовщиной и отметили, что подобное во время спецоперации недопустимо. Смутило не только чрезмерное веселье, но и откровенные наряды. К примеру, рэпер Vacio пришел на событие в одном носке.
Сама Ивлеева отметила, что реакция на вечеринку, состоявшуюся 20 декабря, демонстрирует двойные стандарты. По словам блогерши, появление зарубежных звезд в обнаженном виде, как правило, вызывает одобрение.
«Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: "Как так можно, эстрада опустилась"», — добавила она.
Телеведущая также подчеркнула, что негативные комментарии вокруг события не расстраивают ее. Ивлеева убеждена, что если люди будут безоговорочно принимать окружающих, жизнь станет скучной.
Ранее по статье о ЛГБТ-пропаганде оштрафовали телеканал «Точка ТВ» из-за клипа певца Николая Баскова, передает «Радиоточка НСН».
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