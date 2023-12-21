СМИ: Блогера Ивлееву призвали проверить на пропаганду ЛГБТ из-за голой вечеринки

Общественники назвали вечеринку в московском клубе «Мутабор» с голым дресс-кодом чертовщиной и отметили, что подобное во время спецоперации недопустимо. Смутило не только чрезмерное веселье, но и откровенные наряды. К примеру, рэпер Vacio пришел на событие в одном носке.

Сама Ивлеева отметила, что реакция на вечеринку, состоявшуюся 20 декабря, демонстрирует двойные стандарты. По словам блогерши, появление зарубежных звезд в обнаженном виде, как правило, вызывает одобрение.

«Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: "Как так можно, эстрада опустилась"», — добавила она.

Телеведущая также подчеркнула, что негативные комментарии вокруг события не расстраивают ее. Ивлеева убеждена, что если люди будут безоговорочно принимать окружающих, жизнь станет скучной.

Ранее по статье о ЛГБТ-пропаганде оштрафовали телеканал «Точка ТВ» из-за клипа певца Николая Баскова, передает «Радиоточка НСН».



