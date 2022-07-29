Белый дом заявил о несерьезном отношении Москвы к обмену Бута
Россия не воспринимает всерьез предложение США по обмену российского бизнесмена Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Я полагаю, что Россия демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», - цитирует Кирби ТАСС по CNN.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что у Москвы и Вашингтона нет договоренностей по обмену заключенных.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН назвал предложение США «предвыборной возней». В частности, политик обратил внимание, что сейчас в Америке начиналась избирательная кампания и «предъявлять публике особо нечего, и нынешним руководителям США надо как-то показывать себя героями, показывать, что они спасают жизни американцев».
Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу американских властей. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.
Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году при «проведении шпионской акции» и возбудили против него уголовное дело по статье 276 «Шпионаж». Ему грозит до 20 лет колонии.
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков. Спортсменка была задержана в феврале в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло.
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