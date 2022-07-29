Белый дом заявил о несерьезном отношении Москвы к обмену Бута

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу американских властей. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.

Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году при «проведении шпионской акции» и возбудили против него уголовное дело по статье 276 «Шпионаж». Ему грозит до 20 лет колонии.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков. Спортсменка была задержана в феврале в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло.

