«Шум и клоунада»: Предложение США по обмену Бута назвали «предвыборной возней»
Руководству США плевать на баскетболистку, но им нужно показать себя героями, сказал в эфире НСН Андрей Климов.
Инициатива США об обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана связана с предвыборной кампанией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее США предложили России обменять осужденного за торговлю оружием Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную по делу о контрабанде наркотиков, и подозреваемого в шпионаже Пола Уилана.
«У них скоро выборы, предъявлять публике особо нечего, и нынешним руководителям США надо как-то показывать себя героями, показывать, что они спасают жизни американцев. Поэтому они все и затевают, никаких гуманных историй за этим нет. У них выборы в первой декаде ноября, сейчас начинается предвыборная возня. Это очень циничные люди, им плевать и на баскетболистку, и на всех остальных, но им нужны позитивные новости, которые могут произвести впечатление на определенный сегмент электората», - сказал Климов.
По его мнению, действия США напоминают клоунаду.
«Чтобы эта новость преподнеслась, идет весь этот шум. Сначала они у себя шумят, а потом какими-то переговорами пытаются заниматься. Но так дела не делаются. Если готовится серьезный обмен, мы об этом узнаем после того, как он произошел. А здесь что? Идет типичная рекламная кампания. Это не значит, что обмена не будет, но для этого нужны нормальные переговоры, а не клоунада. И то, что нам надо наших людей вызволять, тоже правда. Но пока для американцев это главный мотив, другого я не вижу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод сказал «Радиоточке НСН», что США в вопросах обмена используют циничный, а не правовой подход.
«Американская сторона предлагает использовать циничные условия бартера, то есть обмена. Это больше политический подход, нежели правовой, что и наблюдается в отношении России в последнее время со стороны США и Запада в целом. К сожалению, пенитенциарная система США не использует правовые механизмы гуманизации относительно россиян, отбывающих наказание в США. При том, что нередко в отношении них наши дипломаты, родственники, адвокаты предъявляют претензии по поводу пересмотра дел, неудовлетворительных условий содержания, неоказания медпомощи», - подчеркнул Брод.
Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу американских властей, Пол Уилан - в Москве в 2018 году при «проведении шпионской акции». Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 28 июля, что пока нет договоренностей по обмену Бута на Уилана и Грайнер.
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