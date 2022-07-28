«Шум и клоунада»: Предложение США по обмену Бута назвали «предвыборной возней»

Инициатива США об обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана связана с предвыборной кампанией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее США предложили России обменять осужденного за торговлю оружием Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную по делу о контрабанде наркотиков, и подозреваемого в шпионаже Пола Уилана.