Песков: Договоренностей по обмену Бута на Грайнер и Уилана пока нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможным обменом россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предлагает Москве обменять Бута «в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана».
«Первое, что нам известно, - это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Второе - нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. (...) И третье, что нам известно, - что пока договоренностей в этой области нет», - сказал Песков журналистам.
Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу американских властей. Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году при «проведении шпионской акции», ему грозит до 20 лет колонии. Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер задержали в феврале в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло. Спортсменка признала вину в контрабанде наркотиков.
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