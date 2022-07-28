Песков: Договоренностей по обмену Бута на Грайнер и Уилана пока нет

«Первое, что нам известно, - это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Второе - нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. (...) И третье, что нам известно, - что пока договоренностей в этой области нет», - сказал Песков журналистам.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу американских властей. Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году при «проведении шпионской акции», ему грозит до 20 лет колонии. Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер задержали в феврале в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло. Спортсменка признала вину в контрабанде наркотиков.

