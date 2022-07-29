Адвокат Бута: США действительно готовы к его обмену

По словам правозащитника, именно с этим связано публичное выступление госсекретаря Энтони Блинкена, который рассказал о «серьезном предложении» Вашингтона в переговорах об обмене заключенными с Москвой.

Зиссу отметил, что еще несколько недель назад любой разговор об обмене и возвращении на родину Бута вызывал жесткую негативную реакцию американских чиновников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможным обменом россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

