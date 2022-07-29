Адвокат Бута: США действительно готовы к его обмену
Стив Зиссу, адвокат российского бизнесмена Виктора Бута, считает, что американские власти действительно готовы к обмену его подзащитного на граждан США, находящихся в российских тюрьмах, сообщает РИА Новости.
По словам правозащитника, именно с этим связано публичное выступление госсекретаря Энтони Блинкена, который рассказал о «серьезном предложении» Вашингтона в переговорах об обмене заключенными с Москвой.
Зиссу отметил, что еще несколько недель назад любой разговор об обмене и возвращении на родину Бута вызывал жесткую негативную реакцию американских чиновников.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможным обменом россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- Адвокат Бута: США действительно готовы к его обмену
- МЧС: в сгоревшем московском хостеле не сработала сигнализация
- Аргентина, Бразилия и Мексика не стали осуждать конфликт на Украине
- Стала известна причина пожара в московском хостеле
- Американский офицер заявил, что в кризисе виноват Байден, а не Путин
- В ОБСЕ запустили «московский механизм» в отношении РФ
- При пожаре в московском хостеле погибли восемь человек
- США предложили до 10 млн долларов за информацию о Пригожине
- В США призвали восстановить контакты с Россией
- Российские моряки оказались в заложниках в порту Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru