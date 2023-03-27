«Бегом, бегом»: В Госдуме спешат упростить правила выдачи Fan ID

По его словам, в настоящее время наблюдается спад посещаемости футбольных матчей, однако причины полупустых стадионов пока непонятны из-за отсутствия статистики. Депутат призвал разрабатывать поощрительные меры для улучшения ситуации.



«Никто не спорит, что у нас сейчас посещение стадионов не то, которое хотелось бы. Причины точные пока не известны. Мы ждем статистику, запросы все отправлены. По моему мнению, Fan ID - это не единственная причина, которая влияет на посещаемость стадионов. Нужно пересмотреть сезоны проведения чемпионатов. Влияет погода, общее настроение. Сейчас все-таки идет специальная военная операция. Мы также понимаем, что экономическая ситуация в мире не самая лучшая сейчас. Вы посмотрите, сколько активного населения нашей страны уехало! Вот и становится ясно, что настроение не самое боевое, чтобы ходить на стадионы. Мне кажется, сейчас надо все внимательно изучить. Все организации заинтересованы в том, чтобы на стадионах было как можно больше зрителей. Нужно разрабатывать меры поощрения, лояльности клиентов, меры по упрощения выдачи FAN ID, еще что-нибудь», - сообщил депутат.