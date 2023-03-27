«Бегом, бегом»: В Госдуме спешат упростить правила выдачи Fan ID
По поручению президента мы должны очень быстро упростить правила выдачи Fan ID, так как времени осталось мало, заявил в эфире НСН глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
В Госдуме уже проходят консультации на тему упрощения использования систем идентификации футбольных болельщиков, иными словами - получения Fan ID, так как времени осталось очень мало, рассказал в беседе с НСН глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Сегодня, 27 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми. Свищев сообщил, что в поручении президента все прописано четко и понятно.
«В поручении президента все дальнейшие действия четко прописаны. Там сказано: «упростить». Сейчас идут консультации, мы изучаем, нужно ли готовить изменения к закону. Мы готовы внести их в кратчайший срок. Исполнить поручение мы должны очень быстро и качественно, времени осталось очень мало. Бегом, бегом», - отметил собеседник НСН.
По его словам, в настоящее время наблюдается спад посещаемости футбольных матчей, однако причины полупустых стадионов пока непонятны из-за отсутствия статистики. Депутат призвал разрабатывать поощрительные меры для улучшения ситуации.
«Никто не спорит, что у нас сейчас посещение стадионов не то, которое хотелось бы. Причины точные пока не известны. Мы ждем статистику, запросы все отправлены. По моему мнению, Fan ID - это не единственная причина, которая влияет на посещаемость стадионов. Нужно пересмотреть сезоны проведения чемпионатов. Влияет погода, общее настроение. Сейчас все-таки идет специальная военная операция. Мы также понимаем, что экономическая ситуация в мире не самая лучшая сейчас. Вы посмотрите, сколько активного населения нашей страны уехало! Вот и становится ясно, что настроение не самое боевое, чтобы ходить на стадионы. Мне кажется, сейчас надо все внимательно изучить. Все организации заинтересованы в том, чтобы на стадионах было как можно больше зрителей. Нужно разрабатывать меры поощрения, лояльности клиентов, меры по упрощения выдачи FAN ID, еще что-нибудь», - сообщил депутат.
Он также добавил, что на российских стадионах стало безопаснее и спокойнее.
«На наших стадионах безопасно. Зависит ли это от идентификации футбольных болельщиков? Мы не можем говорить, что именно она так повлияла. Как таковой статистики тоже нет. Но мы видим, что на стадионах стало спокойнее», - резюмировал Свищев.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал скорректировать правила выдачи Fan ID.
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