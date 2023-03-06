Милонов готовит инициативу об отмене Fan ID

Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит инициативу об отмене паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных матчей, сообщает ТАСС.

Верховный суд РФ отклонил иск о незаконности введения Fan ID

Он назвал Fan ID препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности. Парламентарий намерен 6 марта направить обращение с просьбой отменить Fan ID на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

Объединения активных болельщиков некоторых клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России из-за введения карт болельщика. Из-за этого посещаемость игр снизилась до минимальных показателей.

Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что клубам «нехорошо» из-за того, что болельщики в знак протеста отказываются посещать матчи, поддержки трибун не хватает.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:Виталий МилоновБолельщикиФутбол
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