Милонов готовит инициативу об отмене Fan ID

Он назвал Fan ID препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности. Парламентарий намерен 6 марта направить обращение с просьбой отменить Fan ID на имя главы кабмина Михаила Мишустина.

Объединения активных болельщиков некоторых клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России из-за введения карт болельщика. Из-за этого посещаемость игр снизилась до минимальных показателей.

Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что клубам «нехорошо» из-за того, что болельщики в знак протеста отказываются посещать матчи, поддержки трибун не хватает.

