Милонов готовит инициативу об отмене Fan ID
Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит инициативу об отмене паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных матчей, сообщает ТАСС.
Он назвал Fan ID препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности. Парламентарий намерен 6 марта направить обращение с просьбой отменить Fan ID на имя главы кабмина Михаила Мишустина.
Объединения активных болельщиков некоторых клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России из-за введения карт болельщика. Из-за этого посещаемость игр снизилась до минимальных показателей.
Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что клубам «нехорошо» из-за того, что болельщики в знак протеста отказываются посещать матчи, поддержки трибун не хватает.
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