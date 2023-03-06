«Народ не хлынет!»: В Госдуме назвали нереальной отмену Fan ID
Низкая посещаемость матчей может быть связана с Fan ID, спецоперацией, плохой погодой, мотивацией болельщиков и другими причинами, сказал в эфире НСН Дмитрий Свищев, предложив вернуть на стадионы пиво.
Закон о Fan ID сейчас отменить невозможно, при этом шансы на прохождение этой инициативы невелики, заявил в интервью НСН председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее сообщил изданию «Спортс.ру», что готовит инициативу об отмене электронных «паспортов болельщика» - Fan ID. При этом, по данным ТАСС, Милонов предлагает не отменить, а приостановить действие системы карт болельщика.
«Сейчас отменить Fan ID нереально, но если гипотетически это сделать, народ не хлынет на стадионы. Надо внимательно изучить этот вопрос и разрабатывать систему мотивации прихода болельщиков на стадион. Меня очень беспокоит ситуация с низкой посещаемостью на стадионах и я хотел бы понять, в чем причина, поскольку и до введения Fan ID она была невысокой. Мы обратились в Минспорта, Минцифру и РФС с просьбой объяснить, в чем причина? Это может быть Fan ID, зима, плохая погода, дороговизна билетов, экономическая ситуация в мире и стране, СВО, низкая мотивация болельщиков или какие-то другие причины, а, может быть, их совокупность», - сказал Свищев.
Он сказал, что пока не видит конкретики в предложениях Милонова, черпая информацию о них исключительно в СМИ.
«Что касается инициативы Милонова, я ее не видел. Сейчас мы питаемся исключительно информацией из СМИ, при этом она разнится. Сначала Милонов говорил, что надо отменить, потом – приостановить, потом, - что он вносит законопроект в Думу, потом, - что обращается к премьеру Мишустину. Я уже устал от его версий, и хотел бы увидеть с его стороны реальные действия. Если он вносит законопроект, то прекрасно понимает, что без консультаций с правительством, с администрацией президента, Минспорта, Минцифры, РФС и другими ведомствами, шансы на прохождение его инициативы будут невысокими. Может быть, эти консультации уже прошли, поэтому надо дождаться внесения его инициатив и уже после этого принимать решения. Пока я даже не понимаю, что он предлагает», - подчеркнул глава думского комитета.
При этом Свищев выразил уверенность, что сейчас пришло время для возвращения пива на стадионы.
«Владельцы клубов и стадионы несут колоссальные потери в сегодняшней ситуации, когда мировые бренды ушли из России. Чтобы стадионы были полными, надо разрабатывать систему мотивации для болельщиков. Например, РФС разыгрывал машины. Другой немаловажный вопрос, это возвращение пива на стадионы. Мы внесли соответствующую инициативу еще в 2019 году, в первом чтении ее приняли, однако на этом все и остановилось. Чемпионаты мира и Европы, во время которых по специальным законам было разрешено продавать пиво, показали, что ни одного крупного инцидента не было из-за того, что кто-то напился или валялся. Поэтому, мне кажется, что как и во всем цивилизованном мире, можно и нужно разрешить продажу пива. Это несомненно поможет в сегодняшних сложных условиях дополнительно привлечь внебюджетное финансирование на содержание стадионов, команд, детско-юношеского спорта. Сейчас самое время говорить об этом», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков ранее в беседе с НСН высказал мнение, что проблемы пустых трибун на футбольных матчах связаны с недоработкой клубов, а не системой Fan ID.
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