«Народ не хлынет!»: В Госдуме назвали нереальной отмену Fan ID

Закон о Fan ID сейчас отменить невозможно, при этом шансы на прохождение этой инициативы невелики, заявил в интервью НСН председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее сообщил изданию «Спортс.ру», что готовит инициативу об отмене электронных «паспортов болельщика» - Fan ID. При этом, по данным ТАСС, Милонов предлагает не отменить, а приостановить действие системы карт болельщика.