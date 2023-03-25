Дмитрий Медведев призвал скорректировать правила выдачи Fan ID
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что следует изменить правила выдачи и действия паспорта болельщика (Fan ID), сообщает РИА Новости.
«Насчёт Fan ID — не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает», — цитирует Медведева RT.
По его словам, требуется корректировка правила для нормальной работы программы. Пока, отметил Медведев, обеспечение безопасности с помощью Fan ID приобретает абсурдные формы. В качестве негативного примера введения Fan ID он также отметил бойкот болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги матчей чемпионата России. Это привело к рекордному снижению посещаемости стадионов.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью НСН заявил, что закон о Fan ID сейчас отменить невозможно, при этом шансы на прохождение этой инициативы невелики.
«Сейчас отменить Fan ID нереально, но если гипотетически это сделать, народ не хлынет на стадионы. Надо внимательно изучить этот вопрос и разрабатывать систему мотивации прихода болельщиков на стадион», - сказал Свищев.
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