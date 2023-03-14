Минцифры запускает дистанционное оформление Fan ID

Дистанционное оформление будет доступно с 15 марта при помощи загранпаспорта или биометрии из Единой биометрической службы.

Также можно будет подтвердить личность по биометрии через портал Госуслуг. Для этого потребуется камера и микрофон.

Функция оформления Fan ID в МФЦ сохраняется, уточнили в Минцифры.

Закон о паспорте болельщика отменить невозможно, заявил в беседе с НСН глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он призвал разработать систему мотивации для посещения стадионов.

