Минцифры запускает дистанционное оформление Fan ID
Карту болельщика можно будет оформить дистанционно, сообщили в Минцифры России.
Дистанционное оформление будет доступно с 15 марта при помощи загранпаспорта или биометрии из Единой биометрической службы.
Также можно будет подтвердить личность по биометрии через портал Госуслуг. Для этого потребуется камера и микрофон.
Функция оформления Fan ID в МФЦ сохраняется, уточнили в Минцифры.
Закон о паспорте болельщика отменить невозможно, заявил в беседе с НСН глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он призвал разработать систему мотивации для посещения стадионов.
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