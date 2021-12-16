Утечка невозможна? Специалист о задержке с признанием COVID-сертификатов ЕС

Взаимное признание сертификатов о вакцинации России и ЕС возможно и при частичной передаче персональных данных, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Ранее стало известно, что взаимное признание COVID-сертификатов Россией и ЕС буксует из-за разногласий по верификации. Российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг, однако европейцы настаивают на использовании своей платформы green pass. Унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам, против чего выступает российская сторона.