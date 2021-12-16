Утечка невозможна? Специалист о задержке с признанием COVID-сертификатов ЕС
Если грамотно синхронизировать системы верификации QR-кодов РФ и ЕС, нельзя будет скачать всю базу персональных данных россиян, сказал НСН Арсений Щельцин.
Взаимное признание сертификатов о вакцинации России и ЕС возможно и при частичной передаче персональных данных, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Ранее стало известно, что взаимное признание COVID-сертификатов Россией и ЕС буксует из-за разногласий по верификации. Российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг, однако европейцы настаивают на использовании своей платформы green pass. Унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам, против чего выступает российская сторона.
«Когда гражданин России показывает за рубежом загранпаспорт или делает его копию, государство не говорит, что они боятся передачи данных граждан, потому что люди делают это самостоятельно и добровольно для получения каких-то благ. Такая же модель возможна и здесь. Вполне возможна техническая синхронизация, чтобы в первую очередь можно было проверить вообще наличие сертификата и подтверждающих антиковидных данных, а на втором этапе, по необходимости можно также показывать при запросе информацию о гражданине. При этом достаточно показывать часть каких-то данных, - часть имени, фамилии или даты рождения, чтобы удостовериться, что это действительно тот человек, который показывает сейчас загранпаспорт», - сказал Щельцин.
По его словам, при такой модели в Европе не смогут скачать базу персональных данных россиян.
«При такой модели те, кто будет обрабатывать наши данные, будут получать данные ровно о тех людях, которые рядом с ними, чьи QR-коды они увидели. Они будут видеть данные ровно настолько, чтобы сопоставить, что это QR-код именно этого человека. Нельзя будет обработать или скачать всю базу записей о QR-кодах российских граждан и нельзя будет скачать полный каталог даже минимальной информации о гражданине, если все грамотно делать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что привитые иностранными вакцинами от коронавируса россияне смогут получить сертификат о вакцинации по результатам анализа на антитела.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что выдача сертификатов о вакцинации россиянам, привитым иностранными вакцинами, не означает признание этих препаратов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- В НАТО заявили о нежелании прислушаться к просьбам России
- МИД РФ пообещал ответить на высылку российских дипломатов из ФРГ
- Киану Ривз рассказал о своей подготовке к новой «Матрице»
- СМИ: в Мексике застрелили актрису и певицу Таню Мендосу
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах
- ФРГ не примет решение по «Северному потоку - 2» в первой половине 2022 года
- Четверо российских туристов пострадали в ДТП в Египте
- Роскачество выявило нарушения у более 80% производителей красной икры
- Стало известно, сколько белорусов желают объединения с Россией
- Частная российская компания планирует запустить орбитальную ракету в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru