Утечка невозможна? Специалист о задержке с признанием COVID-сертификатов ЕС

Если грамотно синхронизировать системы верификации QR-кодов РФ и ЕС, нельзя будет скачать всю базу персональных данных россиян, сказал НСН Арсений Щельцин.

Взаимное признание сертификатов о вакцинации России и ЕС возможно и при частичной передаче персональных данных, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Ранее стало известно, что взаимное признание COVID-сертификатов Россией и ЕС буксует из-за разногласий по верификации. Российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг, однако европейцы настаивают на использовании своей платформы green pass. Унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам, против чего выступает российская сторона.

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«Когда гражданин России показывает за рубежом загранпаспорт или делает его копию, государство не говорит, что они боятся передачи данных граждан, потому что люди делают это самостоятельно и добровольно для получения каких-то благ. Такая же модель возможна и здесь. Вполне возможна техническая синхронизация, чтобы в первую очередь можно было проверить вообще наличие сертификата и подтверждающих антиковидных данных, а на втором этапе, по необходимости можно также показывать при запросе информацию о гражданине. При этом достаточно показывать часть каких-то данных, - часть имени, фамилии или даты рождения, чтобы удостовериться, что это действительно тот человек, который показывает сейчас загранпаспорт», - сказал Щельцин.

По его словам, при такой модели в Европе не смогут скачать базу персональных данных россиян.

«При такой модели те, кто будет обрабатывать наши данные, будут получать данные ровно о тех людях, которые рядом с ними, чьи QR-коды они увидели. Они будут видеть данные ровно настолько, чтобы сопоставить, что это QR-код именно этого человека. Нельзя будет обработать или скачать всю базу записей о QR-кодах российских граждан и нельзя будет скачать полный каталог даже минимальной информации о гражданине, если все грамотно делать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что привитые иностранными вакцинами от коронавируса россияне смогут получить сертификат о вакцинации по результатам анализа на антитела.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что выдача сертификатов о вакцинации россиянам, привитым иностранными вакцинами, не означает признание этих препаратов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзВакцинацияQR-код
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