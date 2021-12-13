В Кремле объяснили решение о выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами

Выдача сертификатов о вакцинации привитым от коронавирусной инфекции иностранными вакцинам не означает признание этих препаратов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в данном случае речь идет только о фиксировании наличия антител, что позволит гражданину воспользоваться QR-кодом.