В Кремле объяснили решение о выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами
Выдача сертификатов о вакцинации привитым от коронавирусной инфекции иностранными вакцинам не означает признание этих препаратов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в данном случае речь идет только о фиксировании наличия антител, что позволит гражданину воспользоваться QR-кодом.
Привитые иностранными вакцинами от коронавируса россияне смогут получить сертификат о вакцинации по результатам анализа на антитела. Об этом ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.
Как отметила зампред правительства, COVID-сертификаты будут действительны в течение шести месяцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru