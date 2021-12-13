В Кремле объяснили решение о выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами

Выдача сертификатов о вакцинации привитым от коронавирусной инфекции иностранными вакцинам не означает признание этих препаратов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в данном случае речь идет только о фиксировании наличия антител, что позволит гражданину воспользоваться QR-кодом.

Песков прокомментировал снятие с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте

Привитые иностранными вакцинами от коронавируса россияне смогут получить сертификат о вакцинации по результатам анализа на антитела. Об этом ранее сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления в Госдуме.

Как отметила зампред правительства, COVID-сертификаты будут действительны в течение шести месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:QR-кодВакцинацияКремль
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