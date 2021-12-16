СМИ назвали причину непризнания российских COVID-сертификатов в Евросоюзе
Переговоры России и Евросоюза по вопросу взаимного признания COVID-сертификатов затягиваются из-за разногласий по проверке цифровых документов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники.
«В целом и Россия, и Евросоюз демонстрируют стремление достичь результата. Камнем преткновения стали инструменты верификации цифровых ковид-сертификатов», — отметил собеседник агентства.
Сложность заключается в том, что QR-код в России — ссылка на портал госуслуг, а европейский Green pass («зеленый паспорт») — самостоятельный документ с данными о вакцинированном или переболевшем, пишет Ura.ru.
По словам источника «Интерфакса», Европа настаивает на использовании своей платформы. Однако в этом случае персональные данные россиян должны быть переданы третьим лицам, но Россия выступает против этого, поэтому компромисс между сторонами пока не достигнут. Ожидается, что переговоры по взаимному признанию документов о вакцинации продолжится в следующем году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru