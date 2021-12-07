Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации

Россия и ОАЭ обсудили возможность признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отмечается, что их одобрение предполагается на взаимной основе.

QR-коды для детей. Скоро в России?».

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ уже одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что из-за пандемии ряд регионов России может усилить ограничительные меры в отношении отдельных категорий населения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияЗдравоохранениеРоссияОАЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры