Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ уже одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что из-за пандемии ряд регионов России может усилить ограничительные меры в отношении отдельных категорий населения.