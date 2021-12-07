Россия и ОАЭ обсудили признание сертификатов о вакцинации
Россия и ОАЭ обсудили возможность признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Отмечается, что их одобрение предполагается на взаимной основе.
Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ уже одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин.
Ранее Валентина Матвиенко заявила, что из-за пандемии ряд регионов России может усилить ограничительные меры в отношении отдельных категорий населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru