Певица Земфира: Свободу Ивану Голунову

Чтобы оддержать журналиста «Медузы» и призвать суд к справедливости, на официальном сайте исполнительницы была опубликована инфографика: на черном фоне написан призыв «Свободу Ивану Голунову».

Такая же публикация появилась в понедельник, 10 июня, и в официальном сообществе Земфиры во «ВКонтанкте».

Ранее председатель редсовета «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире НСН рассказал малоизвестные подробности задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

