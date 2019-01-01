Певица Земфира: Свободу Ивану Голунову
Российская рок-певица и композитор Земфира выступила в поддержку Ивана Голунова, который был обвинен в попытке сбыта наркотиков и находится под домашним арестом.
Чтобы оддержать журналиста «Медузы» и призвать суд к справедливости, на официальном сайте исполнительницы была опубликована инфографика: на черном фоне написан призыв «Свободу Ивану Голунову».
Такая же публикация появилась в понедельник, 10 июня, и в официальном сообществе Земфиры во «ВКонтанкте».
Ранее председатель редсовета «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире НСН рассказал малоизвестные подробности задержания корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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