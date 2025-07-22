Представители крупных кикшеринговых компаний за последний год выявили свыше 50 тысяч случаев использования электросамокатов несовершеннолетними по всей стране, однако не заблокировали их, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, в некоторых регионах отмечают, что число несовершеннолетних пользователей кикшеринга растет. Однако Эрдман усомнилась, что статистика соответствует действительности.

«Это цифры с потолка. Мы подсчитали, что суммарно все операторы с начала года заблокировали больше 203 тысяч несовершеннолетних. Больше половины блокировок пришлось на столицу, где идентификация происходит через mos.ru. В регионах проблема чуть острее, там основная идентификация сегодня идет через BankID. При этом работают службы поддержки, чат-боты, довольно просто установить факт аренды несовершеннолетним, если фото и видео было отправлено. В автоматическом режиме через mos.ru блокировать чуть проще. Нужно воспринимать это как пилотную историю региональной интеграции в Госуслуги. Думаю, в следующем сезоне мы отработаем с Минцифры, чтобы была интеграция по всей России, не нужно было устанавливать отдельное приложение в каждом городе. В этом случае цифра блокировок возрастет в разы», - рассказала она.