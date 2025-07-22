Россиянам назвали кандидатов на место главы Верховного суда РФ
Новым председателем Верходного суда РФ, вероятнее всего, станет человек, имеющий авторитет в профессиональном сообществе. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил политолог Алексей Макаркин.
По его мнению, преемник скончавшейся Ирины Подносовой будет выходцем из действующего состава Верховного или Конституционного суда.
Политобозреватель Рустам Юнусов, в свою очередь, указал, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы является зампредседателя Верховного суда Игорь Крупнов, который с 2014 года занимается делами военнослужащих. В текущей ситуации в стране это «может быть весомым аргументом».
Политолог Илья Гращенков напомнил, что в 2024 году эксперты не исключали, что Верховный суд может возглавить зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Раз его так долго на эту должность номинировали, то он вполне может рассматриваться как главный кандидат», – заключил он.
Ранее исполняющим обязанности председателя Верховного суда (ВС) РФ был назначен заместитель Подносовой Юрий Иваненко, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru