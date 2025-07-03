Не скоростью единой: Названы главные причины ДТП с электросамокатами
Нарушение скоростного режима занимает одно из последних мест среди причин аварий с участием СИМ, заявила НСН Ксения Эрдман.
Скоростной режим среди причин ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), занимает одно из последних мест, заявила НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Жителям Санкт-Петербурга вслед за курьерами запретили ездить на электросамокате со скоростью больше 10 км/ч. Правило вступило в силу с 1 июля, сообщил городской комитет по транспорту. Ограничение также распространяется на электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и велосипеды с электродвигателем. Кроме того, в некоторых районах Северной столицы проезд на СИМ полностью запрещен, в том числе на Дворцовой площади, в Летнем саду, на Заячьем острове. Эрдман отметила, что режимы в пределах 20-25 километров в час довольно безопасны.
«Основные причины ДТП с участием электросамокатов связаны с грубым нарушением правил передвижения. Среди них - неспешивание, где необходимо, неадекватное управление, поездки с двумя и более людьми. По нашим данным, если не говорить об экстремальных скоростях, режимы в пределах 20-25 километров в час довольно безопасны. Это подтверждается тестами, которые в том числе проводились в Московском автодорожном институте. Травмы, которые человек может получить в данном случае, довольно незначительны, и собственно скорость не является главным фактором ДТП», - пояснила собеседница НСН.
При этом, по словам Эрдман, проблемы, связанные с использованием СИМ, нельзя решить одними запретами.
«Необходимы внятное регулирование на федеральном уровне, а также диалог с операторами СИМ в регионах. Нужно понять, что делать с частными пользователями, будем ли мы, наконец, фиксировать нарушения на уровне государства. А запрет и жёсткие ограничения — это всегда путь очень простой. По нему идут, когда все, что я сейчас перечислила, делать по какой-то причине не хотят, потому что, как правило, это более сложно», - отметила Эрдман.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что электровелосипеды или электросамокаты могут стать бомбами замедленного действия, и поджечь квартиру, где хранятся.
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