Жителям Санкт-Петербурга вслед за курьерами запретили ездить на электросамокате со скоростью больше 10 км/ч. Правило вступило в силу с 1 июля, сообщил городской комитет по транспорту. Ограничение также распространяется на электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и велосипеды с электродвигателем. Кроме того, в некоторых районах Северной столицы проезд на СИМ полностью запрещен, в том числе на Дворцовой площади, в Летнем саду, на Заячьем острове. Эрдман отметила, что режимы в пределах 20-25 километров в час довольно безопасны.

«Основные причины ДТП с участием электросамокатов связаны с грубым нарушением правил передвижения. Среди них - неспешивание, где необходимо, неадекватное управление, поездки с двумя и более людьми. По нашим данным, если не говорить об экстремальных скоростях, режимы в пределах 20-25 километров в час довольно безопасны. Это подтверждается тестами, которые в том числе проводились в Московском автодорожном институте. Травмы, которые человек может получить в данном случае, довольно незначительны, и собственно скорость не является главным фактором ДТП», - пояснила собеседница НСН.