Польша призвала своих граждан покинуть Россию
22 июля 202517:03
Гражданам Польши рекомендовали покинуть Россию. Об этом заявили в польском МИД.
В ведомстве указали, что ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться, то лучше покинуть российскую территорию.
Также полякам напомнили, что при наличии у них российского гражданства, в России их будут считать гражданами РФ «со всеми вытекающими обстоятельствами».
Ранее ИД РФ объявил о закрытии с 29 августа генконсульства Польши в Калининграде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru