Польша призвала своих граждан покинуть Россию

Гражданам Польши рекомендовали покинуть Россию. Об этом заявили в польском МИД.

МИД Польши призвал граждан не ездить в Россию

В ведомстве указали, что ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться, то лучше покинуть российскую территорию.

Также полякам напомнили, что при наличии у них российского гражданства, в России их будут считать гражданами РФ «со всеми вытекающими обстоятельствами».

Ранее ИД РФ объявил о закрытии с 29 августа генконсульства Польши в Калининграде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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