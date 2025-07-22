Польша призвала своих граждан покинуть Россию

В ведомстве указали, что ситуация в жизни, в семье либо на работе не требует оставаться, то лучше покинуть российскую территорию.

Также полякам напомнили, что при наличии у них российского гражданства, в России их будут считать гражданами РФ «со всеми вытекающими обстоятельствами».

Ранее ИД РФ объявил о закрытии с 29 августа генконсульства Польши в Калининграде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

