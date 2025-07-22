Сокращение продаж на российском авторынке ударили не только по АвтоВАЗу, не надо винить во всем концерн, заявила в эфире НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи, добавив, что в отрасли не ждут в этом году нормализации ситуации на рынке.