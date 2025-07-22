Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования после смерти председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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В своей телеграмме мужу и сыну юриста он отметил, что знал Подносову, как порядочного человека и высочайшего профессионала, честно служившего Отечеству и народу.

«Ирина Леонидовна трудилась с полной отдачей... На посту председателя Верховного Суда РФ твёрдо и последовательно отстаивала верховенство закона», - указал Путин.

Глава государства добавил, что светлая память о Подносовой «навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег».

О смерти председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой стало известно 22 июля. Она умерла на 72 году жизни после тяжелой болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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