Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой

В своей телеграмме мужу и сыну юриста он отметил, что знал Подносову, как порядочного человека и высочайшего профессионала, честно служившего Отечеству и народу.

«Ирина Леонидовна трудилась с полной отдачей... На посту председателя Верховного Суда РФ твёрдо и последовательно отстаивала верховенство закона», - указал Путин.

Глава государства добавил, что светлая память о Подносовой «навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег».

О смерти председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой стало известно 22 июля. Она умерла на 72 году жизни после тяжелой болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

