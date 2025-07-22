Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования после смерти председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В своей телеграмме мужу и сыну юриста он отметил, что знал Подносову, как порядочного человека и высочайшего профессионала, честно служившего Отечеству и народу.
«Ирина Леонидовна трудилась с полной отдачей... На посту председателя Верховного Суда РФ твёрдо и последовательно отстаивала верховенство закона», - указал Путин.
Глава государства добавил, что светлая память о Подносовой «навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег».
О смерти председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой стало известно 22 июля. Она умерла на 72 году жизни после тяжелой болезни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Только эвакуатор: Россиянам дали совет на случай утопленного в ливень авто
- В Москве задержали главреда Telegram-канала Baza
- Писториус заявил о готовности Берлина передать Киеву две системы ПВО Patriot
- В Госдуме предложили призывать на срочную службу в течение календарного года
- Без Юры Борисова: Режиссер фильма «Сектор Газа» раскрыл секреты съемок
- Стивен Сигал покинул один из своих последних бизнесов в РФ
- Путин выразил соболезнования родным и близким Подносовой
- Россиянам рассказали, где в стране обитают смертельно опасные акулы
- Польша призвала своих граждан покинуть Россию
- Продюсер Дворцов объяснил, почему Клаву Коку выбрали послом «Интервидения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru