Стивен Сигал покинул один из своих последних бизнесов в РФ

Уточняется, что в июле 2025 года Сигал ушёл с поста гендиректора в ООО «Пять элементов», передав его члену совета директоров компании «Водстрой» Владиславу Казаку.

«Иностранцам трудно сохранять бизнес в России из-за репутационных рисков и угрозы блокировки счетов в своих странах», - говорится в публикации.

По данным издания, у имеющего паспорт РФ Сигала остались 26% долей ООО «Горки холдинг компани».

Ранее Сигал в своем фильме «Во имя справедливости» заявил, что в начале спецоперации на Украине написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил готовность умереть за российского лидера и Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

