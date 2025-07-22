Стивен Сигал покинул один из своих последних бизнесов в РФ
Американский киноактер Стивен Сигал покинул один из своих последних бизнесов в РФ. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Коммерсант».
Уточняется, что в июле 2025 года Сигал ушёл с поста гендиректора в ООО «Пять элементов», передав его члену совета директоров компании «Водстрой» Владиславу Казаку.
«Иностранцам трудно сохранять бизнес в России из-за репутационных рисков и угрозы блокировки счетов в своих странах», - говорится в публикации.
По данным издания, у имеющего паспорт РФ Сигала остались 26% долей ООО «Горки холдинг компани».
Ранее Сигал в своем фильме «Во имя справедливости» заявил, что в начале спецоперации на Украине написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил готовность умереть за российского лидера и Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru