Передававших информацию Telegram-каналу полицейских задержали
Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД РФ задержали полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она уточнила, что речь идёт о сотрудниках полиции Белгородской области, а также Краснодарского и Красноярского краёв. Передаваемая ими служебная информация «в дальнейшем получала публичное распространение».
«Продолжается комплекс оперативных мероприятий... По результатам будет дана соответствующая правовая оценка всем участникам противоправной схемы», - написала Волк.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело по факту незаконной передачи информации ограниченного доступа Telegram-каналу, не уточняя, о каком именно идёт речь. При этом об обысках в редакции рассказал Telegram-канал Baza, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша призвала своих граждан покинуть Россию
- Продюсер Дворцов объяснил, почему Клаву Коку выбрали послом «Интервидения»
- Передававших информацию Telegram-каналу полицейских задержали
- Россиянам назвали кандидатов на место главы Верховного суда РФ
- Российский авторынок не восстановится к концу года даже при снижении ставки
- Хлоргексидин и перекись: Россиян не напугала угроза пропажи «Мирамистина» из аптек
- Роскомнадзор заблокировал 56 тысяч страниц с экстремистскими материалами
- Психолог развеяла мифы о запрете гаджетов для детей
- «Впарят» и плохое: Риелторы не несут ответственности за сделку по квартире
- Священник РПЦ усомнился в эффективности запрета «несуществующего» движения сатанизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru