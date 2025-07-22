Передававших информацию Telegram-каналу полицейских задержали

Она уточнила, что речь идёт о сотрудниках полиции Белгородской области, а также Краснодарского и Красноярского краёв. Передаваемая ими служебная информация «в дальнейшем получала публичное распространение».

«Продолжается комплекс оперативных мероприятий... По результатам будет дана соответствующая правовая оценка всем участникам противоправной схемы», - написала Волк.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело по факту незаконной передачи информации ограниченного доступа Telegram-каналу, не уточняя, о каком именно идёт речь. При этом об обысках в редакции рассказал Telegram-канал Baza, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

