«Бомба» в доме: Россиян предупредили об опасности электросамокатов
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал НСН ошибки владельцев девайсов, которые могут привести к трагедии.
Электровелосипеды или электросамокаты представляют собой бомбы замедленного действия, которые могут поджечь всю квартиру. Так в комментарии НСН оценил опасность хранения в доме электронных средств индивидуальной мобильности аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону электровелосипед едва не поджог квартиру. К счастью, аккумулятор заискрил и задымился, когда жильцы еще не успели уйти на работу. Они успели вытащить девайс на лестничную площадку, где он и сгорел. Видео опубликовал Telegram-канал "Радиоточка НСН".
«Скорее всего, в данном случае причиной ЧП стало повреждение ячейки аккумулятора. Это может произойти, если ронять электровелосипед или электросамокат. Заряжать их можно от обычной розетки 220 Вольт. Однако процесс идет зачастую 6−7 часов. Блок зарядный массивный, нагревается сильно, дальше идет воспламенение, что может привести к пожару в квартире», - пояснил Муртазин.
Эксперт также обратил внимание на нехватку сервисных центров для ремонта таких девайсов. Ещё одной проблемой он назвал неправильное обращение с ними владельцев.
«Как правило, люди не обращают внимание на повреждение блока питания самоката или велосипеда, считают нестрашным, если роняют их. Во избежание ЧП, любое сомнение необходимо интерпретировать в пользу того, чтобы перестать пользоваться техникой или отправиться в сервисный центр. Однако у многих производителей самокатов и электровелосипедов, к сожалению, таких центров нет вообще, либо они есть только в крупных городах. До покупки люди об этом не думают, а потом остаются один на один с возникшими проблемами», - отметил собеседник НСН.
Ранее глава Союза пешеходов Владимир Соколов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал выселить электровелосипеды в городах на велодорожки.
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