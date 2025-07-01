Электровелосипеды или электросамокаты представляют собой бомбы замедленного действия, которые могут поджечь всю квартиру. Так в комментарии НСН оценил опасность хранения в доме электронных средств индивидуальной мобильности аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону электровелосипед едва не поджог квартиру. К счастью, аккумулятор заискрил и задымился, когда жильцы еще не успели уйти на работу. Они успели вытащить девайс на лестничную площадку, где он и сгорел. Видео опубликовал Telegram-канал "Радиоточка НСН".

«Скорее всего, в данном случае причиной ЧП стало повреждение ячейки аккумулятора. Это может произойти, если ронять электровелосипед или электросамокат. Заряжать их можно от обычной розетки 220 Вольт. Однако процесс идет зачастую 6−7 часов. Блок зарядный массивный, нагревается сильно, дальше идет воспламенение, что может привести к пожару в квартире», - пояснил Муртазин.