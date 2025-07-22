Россиянам рассказали, где в стране обитают смертельно опасные акулы

Он отметил, что акулы есть практически во всех российских морях.

«Но те, что обитают на севере или в Чёрном море, опасности не представляют», - пояснил эксперт.

Сафонов добавил, что в Балтийском, Азовском и Каспийском морях акул нет вовсе.

Ранее акула напала на российского туриста на Мальдивах. Мужчина выжил, но сильно пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».