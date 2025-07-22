Россиянам рассказали, где в стране обитают смертельно опасные акулы

Опасных для человека акул в России можно встретить в Японском море на Дальнем Востоке близ Владивостока. Об этом NEWS.ru заявил кандидат биологических наук, дайвер-инструктор Михаил Сафонов.

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Он отметил, что акулы есть практически во всех российских морях.

«Но те, что обитают на севере или в Чёрном море, опасности не представляют», - пояснил эксперт.

Сафонов добавил, что в Балтийском, Азовском и Каспийском морях акул нет вовсе.

Ранее акула напала на российского туриста на Мальдивах. Мужчина выжил, но сильно пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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