Россиянам рассказали, где в стране обитают смертельно опасные акулы
Опасных для человека акул в России можно встретить в Японском море на Дальнем Востоке близ Владивостока. Об этом NEWS.ru заявил кандидат биологических наук, дайвер-инструктор Михаил Сафонов.
Он отметил, что акулы есть практически во всех российских морях.
«Но те, что обитают на севере или в Чёрном море, опасности не представляют», - пояснил эксперт.
Сафонов добавил, что в Балтийском, Азовском и Каспийском морях акул нет вовсе.
Ранее акула напала на российского туриста на Мальдивах. Мужчина выжил, но сильно пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru