«Балбесы со спичками». Эколог предупредил о риске торфяных пожаров в Подмосковье

«У нас начинается традиционный летний пик лесных пожаров, он как раз примерно в это время обычно и начинается, когда леса начинают просыхать после весеннего снеготаяния и обычно с конца июня идет постепенный рост площадей пожаров, в среднем по стране площади достигают максимума к концу июля - началу августа. Мы это сейчас видим. Горят уже даже самые северные территории. Сейчас, например, самый северный пожар действует в Якутии, почти в четырехстах километрах к северу от Северного полярного круга – это уже тундра, за границей земель лесного фонда. Сейчас самые опасные территории это практически вся средняя полоса и юг Европейской России, юг Урала и Байкальский регион», - отметил он.

По словам Ярошенко, в центральной части страны дополнительных предпосылок для возгораний нет, необходимо лишь соблюдать все меры предосторожности.

«В центральной части России у нас все зависит от людей, то есть, никаких природных источников пожаров у нас здесь практически нет – пожары бывают от молний, падений метеоритов, вулканов, сухих гроз. Будут люди – будут пожары, все зависит от поведения людей. К сожалению, наши люди часто бывают совершенно беспечны. Леса сухие, все уже горит, но люди там окурки бросают, костры оставляют. Главная наша стихия – это неаккуратные люди, неосторожные люди в лесах и поблизости, и торфяники, конечно. У нас большая часть торфяных пожаров возникает, когда люди поджигают сухую траву на торфяниках, образуются очаги тления торфа, и потом в такую сухую жаркую погоду, как сейчас, от них могут начинаться крупные торфяные пожары. Процентов 80 торфяных пожаров возникают по этой причине, если говорить про европейско-уральскую Россию», - объяснил собеседник НСН.