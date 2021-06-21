«Балбесы со спичками». Эколог предупредил о риске торфяных пожаров в Подмосковье
Руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко заявил НСН, что из-за сухой погоды и беспечного поведения людей в регионе может произойти пожарная катастрофа как в 2010 году.
В центральную Россию пришла аномальная жара, температура бьет рекорды столетней давности. Воздух в центре Европейской России прогреется к середине недели до 36 градусов, сообщают в Гидрометцентре.
На данный момент с точки зрения лесных пожаров опасения вызывают средняя полоса и юг Европейской России, а также Урал и Якутия, в Москве – возможны серьезные торфяные возгорания, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эколог, руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.
«У нас начинается традиционный летний пик лесных пожаров, он как раз примерно в это время обычно и начинается, когда леса начинают просыхать после весеннего снеготаяния и обычно с конца июня идет постепенный рост площадей пожаров, в среднем по стране площади достигают максимума к концу июля - началу августа. Мы это сейчас видим. Горят уже даже самые северные территории. Сейчас, например, самый северный пожар действует в Якутии, почти в четырехстах километрах к северу от Северного полярного круга – это уже тундра, за границей земель лесного фонда. Сейчас самые опасные территории это практически вся средняя полоса и юг Европейской России, юг Урала и Байкальский регион», - отметил он.
По словам Ярошенко, в центральной части страны дополнительных предпосылок для возгораний нет, необходимо лишь соблюдать все меры предосторожности.
«В центральной части России у нас все зависит от людей, то есть, никаких природных источников пожаров у нас здесь практически нет – пожары бывают от молний, падений метеоритов, вулканов, сухих гроз. Будут люди – будут пожары, все зависит от поведения людей. К сожалению, наши люди часто бывают совершенно беспечны. Леса сухие, все уже горит, но люди там окурки бросают, костры оставляют. Главная наша стихия – это неаккуратные люди, неосторожные люди в лесах и поблизости, и торфяники, конечно. У нас большая часть торфяных пожаров возникает, когда люди поджигают сухую траву на торфяниках, образуются очаги тления торфа, и потом в такую сухую жаркую погоду, как сейчас, от них могут начинаться крупные торфяные пожары. Процентов 80 торфяных пожаров возникают по этой причине, если говорить про европейско-уральскую Россию», - объяснил собеседник НСН.
Он также подчеркнул, что в этом году на торфяниках наблюдается неблагоприятная обстановка, в жару очаги тления торфа могут привести к серьезным пожарам, как это было 11 лет назад.
«К сожалению, много горело на торфяниках в этом году, могли сохраниться такие очаги и есть риск, что у нас будут торфяные пожары. К счастью, сейчас на них начали обращать внимание. Если в 2010 году вообще никто не отслеживал последствия весенних травяных палов на торфяниках, сейчас стали отслеживать горящие торфяники и многие очаги все-таки тушат. Я надеюсь, что такой катастрофы, как 11 лет назад, не будет, но риск есть. Все зависит от людей, если люди будут вести себя так же беспечно, как дикари, то повторение такой катастрофы возможно. В 2010 году было огромное количество пожаров, ни одного пожара не было достоверно зафиксировано от гроз – все эти пожары были рукотворными. Если люди будут разумны, то не будет катастрофы, но у нас балбесов со спичками много», - добавил Ярошенко.
Ранее министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин сообщил, что городами-лидерами по возгораниям в лесах являются Балашиха, Раменское, Воскресенск, Солнечногорск и Луховицы. По его словам, всего с начала года в Подмосковье произошло более 60 лесных пожаров на общей площади свыше 112 га. Это в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
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