В Якутию на тушение лесных пожаров отправятся 150 парашютистов-десантников

«В понедельник в Якутию прибудут бойцы парашютно-десантной пожарной службы из Хабаровска и Владивостока в общем количестве 160 человек. Они будут распределены в Верхневилюйский и Нюрбинский районы… принято решение, исходя из оперативной обстановки, самолет-амфибия БЕ-200 МЧС России сегодня будет работать в Сунтарском районе. В Нюрбинском районе продолжит работать вертолёт Ми-8 с водосливным устройством», - пояснили в пресс-службе.

В течение суток в Якутии ликвидированы шесть лесных пожаров, выявлено три новых лесных пожара. Там уже ведут тушение огня. Еще семь очагов возгорания находятся в зоне контроля.

В регионе на пожаротушении тайги заняты более 20 единиц воздушной техники, сообщает оперштаб. В том числе самолет-амфибия «Бе-200», «DA40 Tundra», самолёты «Ан-2», «Cessna 1722» и вертолёты «Ми-8».

По данным оперштаба, в регионе тушат 16 лесных пожаров. Огнем уничтожено более двух тысяч гектаров земли на территории девяти районов. Угрозы населению нет, сообщает РИА Новости.

Уже можно озвучить некоторые результаты по восстановлению лесных массивов, заметила в пресс-центре НСН заместитель начальника Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Светлана Каллина.

«Лесовосстановление можно разделить на две части. Это основные плановые работы, которые мы осуществляем в рамках федерального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экология”. И мы выполняем работы для достижения задачи обеспечения баланса в убытии и воспроизводстве к 2024 году до 100%. Сейчас у нас 62%. У нас стоит задача к 2024 году увеличить лесовосстановление до 1,5 млн. гектаров. Это одна составляющая, и мы идём в плане. На сегодняшний день у нас выполнено порядка 560 тысяч гектаров леса. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года на 162 тысячи гектаров», — рассказала Каллина.

